Обвиняемый в гибели пациента врач из Ида-Вирумаа настаивает в окружном суде на оправдании

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Признанный судом первой инстанции виновным в причинении смерти по неосторожности врач из Ида-Вирумаа Игорь Горячев настаивает на своем оправдании в Тартуском окружном суде.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм.

Адвокат Горячева представил апелляцию на решение Вируского уездного суда от 29 декабря, согласно которому его подзащитный был приговорен к условному лишению свободы сроком на полтора года. Отбывать наказание ему не придется, если в ближайшие два года он не совершит новое преступление.

По словам Тамм, прокуратура оспаривать решение суда не стала. Апелляция адвоката будет рассмотрена в феврале.

"Назначенное Горячеву наказание сторону обвинения удовлетворило, но помимо этого мы ходатайствовали о том, чтобы суд установил в отношении Горячева запрет на право заниматься врачебной деятельностью. А этого не произошло", - говорила ранее пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

История с участием бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы Игоря Горячева произошла в ноябре 2012 года. В экстренное отделение больницы поступил 42-летний мужчина с диагнозом ”подозрение на кровотечение пищеварительного тракта”.

Игорь Горячев осмотрел пациента и отправил его домой, посоветовав обратиться к семейному врачу. На следующий день тот скончался от резкого ухудшения состояния здоровья.

Прокуратура обвинили врача в том, что тот небрежно выполнил свою работу, не диагностировав у пациента кишечное кровотечение, и своим бездействием причинил по неосторожности смерть мужчине.