logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Обвиняемый в гибели пациента врач из Ида-Вирумаа настаивает в окружном суде на оправдании

Иллюстративная фотография. Фото: RIA Novosti/Scanpix
Cегодня 17:12
Рубрика: Ида-Вирумаа

Признанный судом первой инстанции виновным в причинении смерти по неосторожности врач из Ида-Вирумаа Игорь Горячев настаивает на своем оправдании в Тартуском окружном суде.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм.

Адвокат Горячева представил апелляцию на решение Вируского уездного суда от 29 декабря, согласно которому его подзащитный был приговорен к условному лишению свободы сроком на полтора года. Отбывать наказание ему не придется, если в ближайшие два года он не совершит новое преступление.

По словам Тамм, прокуратура оспаривать решение суда не стала. Апелляция адвоката будет рассмотрена в феврале.

"Назначенное Горячеву наказание сторону обвинения удовлетворило, но помимо этого мы ходатайствовали о том, чтобы суд установил в отношении Горячева запрет на право заниматься врачебной деятельностью. А этого не произошло", - говорила ранее пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

История с участием бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы Игоря Горячева произошла в ноябре 2012 года. В экстренное отделение больницы поступил 42-летний мужчина с диагнозом ”подозрение на кровотечение пищеварительного тракта”.

Игорь Горячев осмотрел пациента и отправил его домой, посоветовав обратиться к семейному врачу. На следующий день тот скончался от резкого ухудшения состояния здоровья.

Прокуратура обвинили врача в том, что тот небрежно выполнил свою работу, не диагностировав у пациента кишечное кровотечение, и своим бездействием причинил по неосторожности смерть мужчине.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 30.01.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Обладатель серого паспорта Александр Пуштов позитивно воспринял идею Ратаса о гражданстве
 foto
Юшкин о звонке Трампа Путину: это символический старт на пути улучшения отношений
 foto
Юри Ратас: возглавляемое центристами правительство сделает жизнь в Эстонии лучше

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию