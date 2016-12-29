В Кохтла-Ярве о пожаре в доме сообщил дымовой датчик из соседней квартиры

В Кохтла-Ярве в среду, 21 декабря, в районе Ору в одной из квартир из-за пригоревшей еды начался пожар. Дымовой датчик сработал в соседней квартире.

Спасатели получили сообщение о дыме, распространяющемся в многоквартирном доме на улице Викерлазе, в 18:33. Также в доме был слышен звук сработавшего дымового датчика.

В одной из квартир на плите пригорела еда, огонь был потушен до прибытия спасателей. Находившегося в квартире человека осмотрели медики скорой помощи. В квартире чувствовался запах газа, поэтому спасатели перекрыли газовые краны и проветрили помещение.