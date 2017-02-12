Денис Бородич: выставлять списки во всех округах - не самоцель Партии реформ

Денис Бородич намерен баллотироваться в Ида-Вирумаа. Фото: Сийм Лыви/ERR

Председатель отделения Партии реформ в Ида-Вирумаа Денис Бородич рассказал о планах политической силы в регионе на предстоящих этой осенью муниципальных выборах.

По словам Дениса Бородича, несмотря на заявление председателя Партии реформ Ханно Певкура о необходимости выставить партийные списки во всех самоправлениях, в Ида-Вирумаа это не может быть самоцелью.

"На прошлых местных выборах, если я не ошибаюсь, партия IRL выставила свои списки во всех самоуправлениях Ида-Вирумаа. Где-то от них баллотировался один, где-то - два кандидата. Никакого толку от этого не было. Поэтому я считаю неправильным выставлять списки только ради того, чтобы их выставить. Возможно, что кое-где будем с кем-то объединяться", - рассказал в воскресенье, 5 февраля, корреспонденту портала rus.err.ee Денис Бородич.

"В 2013 году Партия реформ выставила свои списки лишь в шести самоуправлениях Ида-Вируского уезда. За последующие почти четыре года мы проделали в регионе большую работу и теперь число самоуправлений, в которые мы будем баллотироваться по своим спискам, заметно увеличится. Рассчитываем на хороший результат - то есть на прохождение своих кандидатов в волостное или городское собрание, а также на последующее вхождение в правящую коалицию в том или ином самоуправлении", - добавил Денис Бородич.

"Несмотря на то, что официальный старт нашей предвыборной кампании был дан лишь в пятницу, работа идет уже долгое время. Сейчас приступим к составлению своей программы, ну а списки можно предоставлять до августа. Время еще есть. Но работа с кандидатами уже идет. Хотим, чтобы список Партии реформ в Ида-Вирумаа был бы сильным. Называть имена я сейчас бы не хотел. Но у нас будут яркие кандидаты - спортсмены, общественные деятели, предприниматели, директора школ и многие другие", - сказал лидер реформистов в Ида-Вируском уезде.

В 2013 году Партия реформ выиграла выборы в Авинурме и Ийзаку, в Лохусуу показала второй результат, а в Нарва-Йыэсуу, Сонда и Кивиыли ее кандидаты не были избраны в местные органы законодательной власти.

При этом в целом по Ида-Вирумаа реформисты показали четвертый результат среди всех партий, получив 1097 голосов или 1,6% от общего числа проголосовавших. Слабее в Ида-Вирумаа выступили только консерваторы - 94 голоса.

"По сравнению с выборами 2013 года мы выставим свои списки в том числе в крупных городах и волостях. Сейчас идет работа в этом направлении", - сказал Денис Бородич.

На вопрос, будет ли он сама баллотироваться в Кохтла-Ярве, где реформисты в последние годы довольно активны, Бородич ответил отрицательно.

"В Кохтла-Ярве наш список возглавит Виталий Бородин - он будет кандидатом от Партии реформ в мэры города. Бородин и Бородич - у нас слишком похожие фамилии, чтобы конкурировать друг с другом", - отметил лидер реформистов в Ида-Вирумаа.

"Я сам планирую выставить свою кандидатуру либо в Нарве, либо в Йыхви. Ясность в этом вопросе наступит в последний момент. Буду исходить из того, где я смогу принести списку наибольшую пользу. Решение будет прагматичным", - сказал Денис Бородич.

При этом, заверил Бородич, в случае своего избрания в орган местного самоуправления он намерен там работать.

"Согласно измененному законодательству, депутат Рийгикогу после местных выборов 2017 года получит возможность работать и в муниципальных органах власти. Так что если я выставлю свою кандидатуру и меня изберут, то я смогу работать и в местном самоуправлении", - сказал член парламентской фракции Партии реформ.

На муниципальных выборах 2013 года Денис Бородич не баллотировался. В 2009 и 2005 годах избирался в горсобрание Таллинна по списку Центристской партии.