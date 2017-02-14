Майлис Репс обсудит в Ида-Вирумаа будущее местных школ

Майлис Репс Фото: Сийм Лыви/ERR

Во вторник, 7 февраля, министр образования и науки Майлис Репс отправилась с рабочим визитом в Ида-Вирумаа, чтобы обсудить с муниципальными властями будущее местных школ.

В ходе визита Репс посетит Кивиыли, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарву, сообщила пресс-служба министерства.

В Кивиыли она познакомится с работой русской и эстонской школ, а также встретится с мэром города.

В Кохтла-Ярве министр посмотрит здания двух школ, в одном из которых местные власти планируют разместить будущую государственную гимназию.

Аналогичная программа будет у Майлис Репс и в Нарве, где она также лично посмотрит варианты по размещению государственной гимназии.

В Силламяэ Репс посетит Ида-Вируский центр профессионального образования и встретится с его директором.

Помимо этого у министра запланированы встречи с руководителями Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарвы.