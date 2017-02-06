На конкурсной основе ищут начальника Нарвского кордона

Нарвский погранпункт. Фото: Сийм Лыви

Кандидат должен иметь высшее специальное образования (полицейское) или иное высшее образование, а также как минимум пять лет работы в правоохранительной системе, в том числе, как минимум три года — на руководящей должности.

Кандидат должен владеть эстонским языком на высшем уровне, а также владеть русским и английским языками. Кандидат должен также соответствовать требованиям, установленным Законом о полиции и погранохране к чиновникам.

Из объявления следует также, что департамент предлагает руководителю Нарвского кордона зарплату, начиная с 1950 евро в месяц.

Заявления от кандидатов департамент ждет к 5 февраля.