Лед в северной части Чудского озера покрылся опасными трещинами

Лед на Чудском озере. Фото: ERR

В северной части Чудского озера на льду образовались широкие трещины, пограничники призывают рыбаков быть внимательными и рекомендуют перед выходом на лед запрашивать дополнительную информацию о ледовой обстановке на озере.

На льду Чудского озера образовались трещины от 0,5 до 2 метров шириной из-за движения ледового покрова. Лед треснул в 800 метрах от берега в районе Раннапунгерья и в 4 км от берега в районе Ремнику. Ледовая обстановка на озере постоянно меняется.

Руководитель пограничной службы в Ида-Вирумаа Индрек Пюви обращает внимание рыбаков быть внимательными. "Перед выхоом на лед лучше познакомится с ледовой обстановкой, запросив дополнительную информацию у пограничников. Рекомендуется предупредить пограничников даже тем, кто просто собирается погулять по льду. Это поможет оперативно помочь людям, если создаться чрезвычайная ситуация".

Выход на лед Чудского озера по-прежнему разрешен как пешком, так и на транспортных средствах.