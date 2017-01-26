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"АК": сланцевый сектор вышел из кризиса, на VKG хотят ввести шестидневную рабочую неделю

Video
Алексей Федоров
Cегодня 21:10
Рубрика: Ида-Вирумаа

Сланцевый сектор страны наращивает обороты. Впереди - увеличение объемов добываемого сланца, рост числа работников и удлинение рабочей недели.

Об этом вечером в четверг, 19 января, в своем итоговом выпуске сообщила новостная передача ETV+ "Актуальная камера", отметив, что более половины товарного сланца концерна Eesti Energia - 8 миллионов тонн в год - производят на шахте "Эстония".

Сейчас здесь ведутся работы по добыче сланца по обновленной технологии камерной лавы. Эта технология позволяет добывать сланец более эффективным методом.

"В эффективности этот метод, конечно, поможет. И второе, что он дает нам - это гибкость. Здесь работает меньше людей, и если необходимо увеличить или уменьшить нагрузку, то на участке, где людей меньше, это сделать всегда проще, чем в обычном порядке", - рассказал председатель правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур.

В этом году Eesti Energia планирует увеличение объемов добычи сланца. Поводом является рост рыночных цен на производимые электроэнергию и масло. Уже в прошлом году добыча сланца оказалась выше на 10 процентов по сравнению с 2015 годом.

В ноябре прошлого года Eesti Energia добыл почти миллион тонн сланца, что является месячным рекордом последних лет. Причем в последнее время шахта работает без выходных.

Концерн VKG также нуждается в увеличении добычи сланца. В концерне сейчас работают три новых завода по производству сланцевого масла Petroter и два Kiviter. В этом году на собственной шахте "Оямаа" планируют добыть 3,9 миллионов тонн сланца, при потребности на 300 тысяч тонн больше. Решение вопроса видят в увеличении штата и введении шестидневной рабочей недели.

"Мы берем на работу 35 новых людей в шахту. В других предприятиях мы каких-то сокращений или изменений не планируем. И если правительство найдет возможность пересмотреть свои правила, то в самом лучшем случае мы планируем к концу года взять на работу еще 30 человек", - рассказал председатель правления VKG Ахти Асманн.

Ведущие предприятия сланцевой отрасли Эстонии заявили, что видят свое ближайшее будущее скорее позитивным.

Сергей Михайлов
Редактор

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