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В Нарва-Йыэсуу собираются построить новую котельную, работающую на древесной щепе

Video
Сергей Рымар
Cегодня 20:54
Рубрика: Ида-Вирумаа

Власти Нарва-Йыэсуу собираются построить новую котельную. Горсобрание утвердило программу по развитию теплоснабжения, которая предусматривает строительство новой котельной, работающей на древесной щепе. Стоимость проекта - миллион евро, передает "Актуальная камера".

В курортном городе Нарва-Йыэсуу, где проживает менее 3000 постоянных жителей, центральное отопление является до сих пор одним из самых дорогих в Эстонии. Сейчас в городе работает котельная, которая производит необходимую тепловую энергия из газа. Но ситуация может скоро измениться. В декабре городское собрание утвердило программу по развитию теплоснабжения, которая предусматривает строительство новой современной котельной, где в качестве топлива будет использоваться древесная щепа.

"Нами были рассмотрены различные альтернативы, в том числе и переход с существующего вида топлива - газа на древесную щепу, также были приведены расчеты перехода на мазут, приведены расчеты перехода на древесные пеллеты, и был выбран самый оптимальный вариант - это древесная щепа", - пояснил мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Проектированием и строительством новой котельной займется фирма-оператор Adven Eesti. Проведенные в рамках составления программы развития анализы показали, что наилучшим решением будет строительство новой котельной на месте старой. По предварительной оценке руководителя проекта со стороны Adven Eesti Арбо Рейно, стоимость новой котельной составит почти миллион евро, половину этой суммы планируется получить из Фонда инвестирования в окружающую среду (KIK).

"Инвестиции планируются для Нарва-Йыэсуу, новая котельная обойдется около миллиона евро. И конечно, мы попытаемся туда вложить и европейские деньги. Можно сделать заявление в KIK, чтобы получить оттуда деньги. Надеемся, что в конце этого года можно начинать стройку и в конце следующего года уже можем топить с новой котельной", - рассказал руководитель проекта Adven Eesti Арбо Рейно.

С переходом новой котельной на отопление щепой, стоимость тепла для жителей курортного города снизится примерно на 20%.

"Если исходить из сегодняшней цены на газ, то у нас на сегодня МВт/ч для населения стоит 68 евро, при переходе на котельную на древесной щепе это будут где-то 53-56 евро. Разница в цене - порядка 20%, поэтому я считаю, что этот ход является логичным", - прокомментировал Ильин.

Программа по развитию предусматривает подсоединение всех новых потребителей к сети центрального отопления, чтобы обеспечить в курортном центре максимально экологичное снабжение теплом, также это снизит стоимость для всех остальных находящихся в городе пользователей. Сейчас специалисты горуправы Нарва-Йыэсуу рассматривают ходатайство на условия проектирования. По предварительной оценке, новая котельная заработает через год, то есть в отопительный сезон 2018-2019 года.

Надежда Берсенёва
Редактор

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