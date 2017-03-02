"АК": в Силламяэ снова обсуждают установку первого в городе светофора

В Силламяэ опять разгорелся нешуточный спор о необходимости установки первого в городе светофора на одном из сложных перекрестков.

У этой идеи есть как сторонники, так и противники, сообщила в четверг "Актуальная камера".

Перекресток в центре Силламяэ является самым оживленным в небольшом городе. Вопрос установки именно здесь первого и единственного светофора обсуждается не один год, а в последние дни дискуссия активизировалась на просторах интернета. Ее инициатором стал депутат горсобрания Силламяэ Олег Култаев, который считает, что этот перекресток без светофора опасен. По данным депутата, здесь довольно часто происходят аварии.

"Как мне кажется, проблема некоторыми комментаторами несколько задавливается, то есть некоторые говорят о том, что всего-то надо быть внимательнее. На этом очень сложном перекрестке случаются аварии, причем аварий очень много и некоторые аварии с достаточно серьезным, трагическим исходом", - сказал Култаев.

Однако силламяэские чиновники не видят острой необходимости в светофоре на данном перекрестке. По словам вице-мэра Александра Канева, перекресток действительно является проблемным, но одним светофором там не обойтись — понадобится целая сеть светофоров. Для этого необходимо провести исследование, нужен проект, а у города сейчас нет на это ресурсов.

"Я считаю, что в целом проблема есть этого прекрестка, но не настолько она, скажем, существенная, чтобы вот прям очень озаботиться. Тем более вот этот светофорный комплекс, я думаю, что его строительство влетит нам в довольно серьезную копеечку", - сказал Канев.

По его словам, строительство светофора в этом году точно не стоит на повестке дня ни у местных депутатов, ни у чиновников. Возможно, что поиском решения займется уже следующий созыв городского собрания и состав городской управы после местных выборов.

Мнения опрошенных "АК" жителей в центре города разделились.