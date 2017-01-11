Департамент обнаружил в Ида-Вирумаа вырубку в месте обитания белок-летяг

Белка-летяга. Фото: ERR

Специалист Департамента окружающей среды обнаружил в среду в Ида-Вирумаа в Роогендику вырубку в лесу, который считается постоянным местом обитания белок-летяг.

Владелец леса срубил сосны и березы, которые создают коридор для передвижения животных. Гнезда белок-летяг не пострадали. Вырубка приостановлена, сообщили в Департаменте окружающей среды.

По словам отправившегося на место эксперта Уудо Тимма, ущерб небольшой, поскольку белки-летяги могут преодолеть образовавшееся в результате вырубки пространство и связь с лесом, где они живут, сохранена.

Инспекции окружающей среды известно, что владелец леса действовал на основании справки, выданной до образования постоянного места обитания. Департамент вновь проверит все ранее выданные справки, связанные с постоянным местом обитания белок-летяг. Инспекция выяснит обстоятельства и оценит ущерб, нанесенный окружающей среде.