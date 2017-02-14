Eesti Energia построила в волости Вайвара станцию мониторинга воздуха

Электростанция "Аувере" Фото: PM/Scanpix

Концерн Eesti Energia совместно с Центром инвестиций в окружающую среду (KIK) построили в Вайвараской волости стационарную станцию для отслеживания качества атмосферного воздуха в регионе, где сосредоточено большое число промышленных предприятий.

По словам представителя ЦУ "Центр инвестиций в окружающую среду" в Ида-Вирумаа Бруно Уустала, новая станция мониторинга позволяет отслеживать и анализировать влияние находящихся в регионе крупных промышленных производств на качество атмосферного воздуха. "Получаемая от станции информация является важной как для оценки здоровья людей, так и для оценки состояния окружающей среды в целом. Поскольку станция передает данные в режиме реального времени, то изменения будут видны сразу, и при необходимости можно будет быстро на них реагировать".

Председатель правления предприятия Enefit Energiatootmine (Нарвские электростанции и завод по производству сланцевого масла) Тыну Аас сказал, что хотя станция мониторинга не влияет на выбросы промышленных установок, она будет предоставлять данные о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы запахи меньше беспокоили жителей прилегающих к заводам территорий в Силламяэ и Вайвараской волости.

Говоря о программе по сокращению выбросов в атмосферу, Аас упомянул, что кроме усиления мониторинга в регионе на этот год поставлена цель реконструировать факельные трубы оборудования завода масел Enefit 140, а также создать современное хранилище готовой продукции. Недавно был модернизирован блок подачи сланца и теплоносителя. "Все эти меры значительно снизят возможность попадания возможных выбросов в атмосферу", – пояснил Аас.

Станция мониторинга измеряет в атмосфере содержание нескольких компонентов, в том числе – диоксида серы, бензола и сероводорода. Кроме этого, станция измеряет направление и скорость ветра, влажность воздуха и температуру, что также дает ценную информацию для дальнейшего влияния на качество воздуха.

Бюджет проекта - 221 304 евро, из которых 50%, или 110 652 евро, составила субсидия от Центра инвестиций в окружающую среду. С данными государственной сети станций мониторинга можно ознакомиться на домашней странице www.ohuseire.ee.