logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Eesti Energia построила в волости Вайвара станцию мониторинга воздуха

Электростанция "Аувере" Фото: PM/Scanpix
Cегодня 13:27
Рубрика: Ида-Вирумаа

Концерн Eesti Energia совместно с Центром инвестиций в окружающую среду (KIK) построили в Вайвараской волости стационарную станцию для отслеживания качества атмосферного воздуха в регионе, где сосредоточено большое число промышленных предприятий.

По словам представителя ЦУ "Центр инвестиций в окружающую среду" в Ида-Вирумаа Бруно Уустала, новая станция мониторинга позволяет отслеживать и анализировать влияние находящихся в регионе крупных промышленных производств на качество атмосферного воздуха. "Получаемая от станции информация является важной как для оценки здоровья людей, так и для оценки состояния окружающей среды в целом. Поскольку станция передает данные в режиме реального времени, то изменения будут видны сразу, и при необходимости можно будет быстро на них реагировать".

Председатель правления предприятия Enefit Energiatootmine (Нарвские электростанции и завод по производству сланцевого масла) Тыну Аас сказал, что хотя станция мониторинга не влияет на выбросы промышленных установок, она будет предоставлять данные о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы запахи меньше беспокоили жителей прилегающих к заводам территорий в Силламяэ и Вайвараской волости.

Говоря о программе по сокращению выбросов в атмосферу, Аас упомянул, что кроме усиления мониторинга в регионе на этот год поставлена цель реконструировать факельные трубы оборудования завода масел Enefit 140, а также создать современное хранилище готовой продукции. Недавно был модернизирован блок подачи сланца и теплоносителя. "Все эти меры значительно снизят возможность попадания возможных выбросов в атмосферу", – пояснил Аас.

Станция мониторинга измеряет в атмосфере содержание нескольких компонентов, в том числе – диоксида серы, бензола и сероводорода. Кроме этого, станция измеряет направление и скорость ветра, влажность воздуха и температуру, что также дает ценную информацию для дальнейшего влияния на качество воздуха.

Бюджет проекта - 221 304 евро, из которых 50%, или 110 652 евро, составила субсидия от Центра инвестиций в окружающую среду. С данными государственной сети станций мониторинга можно ознакомиться на домашней странице www.ohuseire.ee.

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 06.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
С мая 2018 года будут ужесточены требования к рекламе по телефону
 foto
Маргит Сутроп готова дать бой Волли Кальму в борьбе за пост ректора Тартуского университета
 foto
За последний год в Эстонии выросло число туристов, россиян стало на 8% больше

Зарубежные новости

foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций
 foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле