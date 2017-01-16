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Вывоз мусора в Силламяэ может подорожать на 60%

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 14:39
Рубрика: Ида-Вирумаа

Фирма Ekovir просит горуправу рассмотреть вопрос поповышения тарифов на вывоз мусора более чем на 60%, с нынешних 2,10 евро (вместе с НСО) до 3,45 (вместе с НСО) с человека.

Именно такая форма тарифа - с человека в месяц - связана с тем, что силламяэская система сбора отходов отличается от других городов: здесь во дворах практически нет контейнеров, а мусор жители сдают прямо на мусоросборочные машины.

Повышение цены фирма Ekovir обосновывает тем, что нынешняя цена не является объективной в связи с тем, что количество вывозимого мусора выросло, а численность населения уменьшилась, кроме того, с января 2017 года поднимает приёмочные цены на ряд отходов свалка в Уйкала. Фирма Ekovir является и совладелцем свалки Уйкала, сообщает Inoring.

Вице-мэр Силламяэ по хозяйственным вопросам Александр Канев сказал, что скорее всего, цена будет поднята, но может быть, не в таком объёме, о котором просит Ekovir. Он рассказал, что возчик мусора уже обращался с подобным ходатайством к силламяэским властям в первой половине минувшего года, но тогда мэрия не стала поднимать тариф, сославшись на то, что вскоре город проведёт конкурс госпоставки на предоставление концессии, или исключительного права, по организованному сбору и вывозу бытовых отходов, - однако конкурса этого управа до сих пор так и не провела, поскольку не хватило кадрового ресурса.

Между тем и упомянутый конкурс на "мусорную" концессию - тоже в планах силламяэского самоуправления на начавшийся год, только займёт он больше времени, чем рассмотрение упомянутого ходатайства. По словам Канева, в лучшем случае с объявлением тендера успеют в феврале, после чего до вступления в силу его результатов пройдёт четыре-шесть месяцев.

На сайте фирмы Ekovir город Силламяэ как место работы не упоминается, хотя фактически предприятие вывозит отсюда мусор несколько лет. Дело в том, что abhvf формально так и остаётся для Силламяэ решением временным. В 2011 году Силламяэ провёл конкурс, чтобы найти фирму-сборщика бытовых отходов, но дело закончилось судебным спором города с предприятием Ragn-Sells, к которому привлекли даже суд европейский, вот на период этих судебных разбирательств и был заключён временный договор.

Суды закончились, но нового тендера так и не было проведено. Однако даже эти временные отношения позволяют фирме Ekovir раз в год ставить перед самоуправлением как заказчиком вопрос об изменении цены, что предприятие ранее уже делало, подтвердил Канев.
Предыдущий раз цена вывоза мусора в Силламяэ менялась в 2014 году.

Артур Тооман
Редактор

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