Нарвская певица Елена Ковостьянова выступила на ETV+
Нарвская певица Елена Ковостьянова исполнила в передаче "Твой вечер" на ETV+ песню "Сплетение".
Нарвская певица Елена Ковостьянова исполнила в передаче "Твой вечер" на ETV+ песню "Сплетение".
Нарвская певица Елена Ковостьянова исполнила в передаче "Твой вечер" на ETV+ песню "Сплетение".
С 4 января Нарвская больница временно закрыла стационарное отделение для посещения пациентов.
В связи с окончанием праздничного периода, начиная с четверга и до воскресенья прохождение нарвского пограничного пункта в направлении из Эстонии может занять больше времени, сообщили в Налогово-таможенном департаменте.
В Нарвской городской управе структурные изменения - с этого года там заработал вновь воссозданный Департамент городского хозяйства. На такой шаг по словам директора нового департамента, было решено пойти для улучшения качества работы. Заниматься воссозданный департамент будет решением текущих хозяйственных вопросов, передает "Актуальная камера".
Проект постановления правительства о зарплатах прокуроров в 2017 году предусматривает возможность доплачивать прокурорам, работающим в Ида-Вируском уезде, до 1000 евро в месяц к основной зарплате в течение периода продолжительностью до четырех лет.
В православное Рождество, 7 января, нарвский театр "Ильмарине" покажет свой премьерный кукольный спектакль этого сезона "Маленький ежик" на новой сцене - в концертном зале бывшей Музыкальной школы. Через пару лет коллектив намерен вернуться в новый театр, который построят на улице Линда в Нарве.
Специалист Департамента окружающей среды обнаружил в среду в Ида-Вирумаа в Роогендику вырубку в лесу, который считается постоянным местом обитания белок-летяг.
В порту Кулга на Нарвском водохранилище на дороге сидел сердитый лебедь и никого к себе не подпускал. Прибывшие на место спасатели вернули птицу в природу.
На российско-эстонской границе в Ивангороде 2 января образовалась пробка из автомобилей. Очередь образовалась из-за того, что пункт пропуска в Ивангороде не рассчитан на одновременное прибытие такого количества транспортных средств. Кроме этого, перед въездом в пункт пропуска очередь не регулируется, из-за чего возникает дополнительная неразбериха.
В Ида-Вирумаа в понедельник, 2 января, два автомобиля потеряли управляемость и съехали в кювет, пострадали три человека.
Запланировавшие объединение волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу не смогли набрать необходимые для создания единого самоуправления 5000 жителей.
По данным трех префектур полиции, на прошедших выходных зафиксированы 18 случаев драк и случаев применения физического насилия, половина из которых произошла в Ида-Вирумаа.
В воскресенье, 1 января, у подножия обрыва Онтика обнаружили труп мужчины 27 лет.
Расположенная в Ида-Вируском уезде волость Иллука не планирует ни с кем объединяться и надеется получить у правительства соответствующее разрешение.
Депутат Европарламента Яна Тоом подумывает о том, чтобы баллотироваться на местных выборах в Нарве. Однако ее выдвижения в мэры третьего по величине города страны не планируется.
Тартуский окружной суд планирует ко второй половине марта вынести новое решение по уголовному делу о коррупции во властных структурах Нарвы. Его главными фигурантами являются депутат Нарвского горсобрания Федор Овсянников и бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов.
За прошедшие сутки в Эстонии было зарегистрировано два пожара. Один из них произошел в Таллинне, другой - в Пюсси.
На Петровской площади в Нарве новый год по традиции отметили дважды. Сначала прошел фейерверк для детей, а в полночь горожане увидели уже салют для взрослых.
Самоуправления Кивиыли и Сонда в четверг подписали соглашение об объединении.
Нарвские активисты, отстоявшие детское отделение местной больницы, до сих пор не могут поверить в то, что смогли добиться своего. Власти уверяют, что дело не в приближающихся выборах, а в больнице больше не ищут новых способов сэкономить.
В четверг, 29 декабря, Вируский уездный суд признал 43-летнего врача Игоря Горячева виновным в причинении смерти по неосторожности в результате бездействия.
Бывший капитан нарвского "Транса" Роман Нестеровский сыграет в составе таллиннского "Инфонета" на традиционном предновогоднем турнире по футболу в зале.
Первый этап работ по ремонту нарвского дома культуры "Ругодив" должен был быть завершен к концу года, но строители не укладываются в прописанные в договоре сроки.
В Нарве принято политическое решение не закрывать детское отделение местной больницы.
Фирма Gummigranul, намечающая в промпарке Йыхви на северо-востоке Эстонии строительство завода по переработке использованных автопокрышек, собирается открыть производство к ноябрю 2017 года, инвестиция в проект составит порядка 4 млн евро.
После окончания сезона из нарвского "Транса", занявшего в чемпионате Эстонии по футболу восьмое место, ушли девять игроков. В большинстве своем это легионеры, но команду покинул и капитан Роман Нестеровский.
В субботу, 24 декабря, в Нарве в четвертый раз прошел благотворительный Рождественский забег. Обязательным атрибутом забега был рождественский аксессуар, шапочка или костюм.
Успевшая около двух недель побыть депутатом Рийгикогу бывший вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ уже в начале 2017 года может вернуться к работе в силламяэском городском управлении.
В понедельник вечером в результате ДТП в Нарве пострадал велосипедист.
В понедельник, 26 декабря, в Нарвском спортивном центре состоялся традиционный, уже 12-й по счету, рождественский турнир спортивных знаменитостей. В Нарве он проходил впервые. В победители вышли борцы Эпп Мяэ и Ардо Арусаар, которые обошли гребцов Кайсу Паюсалу и Тыну Эндрексона, а также специалистов по фитнесу Кристину Короляк и Олега Анисимова.
Ночью небольшая или переменная облачность. Местами небольшой снег, позёмка, передает "Актуальная камера".
В Харьюском уезде на таллиннской окружной дороге вечером 5 января произошло ДТП. На участке с 7 по 10 км было нарушено движение, но к 21:45 движение было восстановлено.
Лучший из эстонских биатлонистов Калев Эрмитс с двумя промахами показал 53-й результат на этапе Кубке мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Строительные работы в здании бывшей текстильной фабрики уже ведутся. О том, какой будет новая Alma mater художников - в сюжете корреспондента "Актуальной камеры" Дмитрия Куликова.
В Британии на торги выставлены письма принцессы Дианы, адресованных бывшему старшему дворецкому Букингемского дворца Сирилу Дикману.
В наступившем году так называемые "Языковые кафе" вновь откроют свои двери и примут в два раза больше посетителей. Проект Фонда интеграции и миграции по изучению эстонского языка набирает обороты. Однако уязвимые места есть - попасть на бесплатные языковые курсы от фонда - задача не из простых. Ждать приглашения приходится до полутора лет, передает «Актуальная камера».
Нарвская певица Елена Ковостьянова исполнила в передаче "Твой вечер" на ETV+ песню "Сплетение".
В четверг около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус. Травмы получили трое россиян, возвращавшихся из Таллинна в Петербург. Состояние женщины и ребенка оценивается, как очень тяжелое.
15 открытый чемпионат Эстонии среди школьников на приз мэра города Маарду по игре «Что?Где?Когда?» собрал 186 знатоков из разных городов Эстонии, Латвии Литвы и России. Наш корреспондент Артур Тюленев, сам некогда блиставший за игровым столом, пообщался с организаторами и членами команд, среди которых был и известный теле-знаток Михаил Скипский.
В передаче "Твой вечер" на канале ETV+ пятикратный обладатель приза "Серебряный мяч" полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев, говоря об итогах 2016 года, отметил, что клубный сезон удался, а игра в сборной проходила зигзагами.
Выходец из Туниса Анис Амри, устроивший нападение на рождественскую ярмарку в Берлине в декабре, был незаконно зарегистрирован в различных службах под 14 именами, сообщают власти Германии.
Председатель парламентской фракции Консервативной народной партии EKRE Мартин Хельме расценивает проведение ролевых игр в школах на тему беженцев как укоренение сталинистской политики образования.
Мужская сборная Эстонии по гандболу с убедительной победы начала свой путь в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. В Косово она победила хозяев со счётом 31:17, передает "Актуальная камера".
Финская рок-группа Rämlord выпустила необычный сингл: современную версию русской народной песни "Матушка". Интересно, что до начала проекта музыканты не знали ни слова по-русски.
В Йыгева закрывается единственный в уезде арестный дом по причине недостаточной заполняемости. Теперь задержанных по подозрению в совершении преступления либо нетрезвых граждан будут отправлять в Тарту. Ещё более масштабную реформу арестных домов планируется осуществить после открытия новой Таллиннской тюрьмы, передает "Актуальная камера".
Госкомпания TS Laevad сообщила, что паром Tõll в ближайшие дни отправится с польской судоверфи Remontowa и прибудет в Эстонию 10 или 11 января. Первоначально строительство нового парома должно было завершиться к концу прошлого года.
Почтовый концерн Omniva продаёт комплекс недвижимости в столице на улице Палласти и переезжает на новое место, передает "Актуальная камера".
Из-за сильной метели в течение 5 января в Харьюском, Ида-Вируском и Ляэне-Вируском уездах произошло почти 50 ДТП. Большинство аварий - несерьезные. Однако в одном ДТП в Ляэне-Вируском уезде пострадали три человека. Полиция напоминает об осторожности и внимательности на дороге во время плохих погодных условий.
Таллиннский окружной суд, как и административный суд столицы, в четверг не удовлетворил жалобы фирм OÜ Valli, Lab OÜ, Acacia Trade OÜ, Taco Express OÜ, Nimeta Management OÜ, St.Patrick's OÜ и Kanteron BVI OÜ на введенные властями Таллинна ограничения по продаже алкоголя; новое соответствующее решение суд принял также и в отношении собственника бара Dubliner, фирмы M&A Pubid OÜ.
Турецкие официальные лица подняли вопрос о целесообразности использования авиабазы Инджирлик самолетами возглавляемой США коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" из-за недостаточной поддержки, которую коалиция оказывает военной операции Турции в Сирии.
Уполномоченная по равноправию и равному обращению Лийза Пакоста уже в 2015 году обращала внимание на тот факт, что плата за место в детском саду не должна автоматически расти в связи с повышением минимальной заработной платы, этого мнения она придерживается до сих пор. Тем не менее, все остается по-прежнему, и министр образования и науки Майлис Репс считает, что какое-то ограничение должно оставаться и лучшего решения в настоящее время пока нет.
Перевалка грузов через порты Таллиннского порта за год сократилась на 10% до 20,1 млн тонн.
Начиная с 5 января aвтобусы Lux Express вновь пересекают российско-эстонскую границу и пассажиры не должны для ее прохождения выходить из автобуса. Все отправления автобусов проходят как запланировано и в соответствии с графиком.
Расположенный в Ида-Вирумаа замерзший водопад Валасте представляет собой удивительное зрелище.
Российский президент Владимир Путин принял приглашение президента Финляндии Саули Нийнистё
посетить страну в рамках празднования ее 100-летнего юбилея, сообщила в четверг газета Iltalehti.
В прошлом году в Таллиннском ЗАГСе были зарегистрированы 2457 браков, при этом самому пожилому из женихов было 86 лет, а самой старшей невесте — 69 лет, самыми молодыми были две 17-летние невесты.
В связи с распространением гриппа и вирусных инфекций верхних дыхательных путей Таллиннская детская больница и Ляэне-Таллиннская центральная больница с пятницы, 6 января, временно закрывают стационарное отделение для посещения пациентов.
С 4 января Нарвская больница временно закрыла стационарное отделение для посещения пациентов.
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