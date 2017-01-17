Департамент полиции и погранохраны разрешил выходить на лед Нарвского водохранилища

Рыбаки. Postimees/Scanpix

Начиная с 10 января разрешается выходить пешком и выезжать на транспортном средстве на лед Чудского и Теплого озер и на лед Нарвского водохранилища.

На лед Чудского озера разрешается выходить в пределах уездов Ида-Вирумаа, Йыгева, Тарту и Пылва. В Южной Эстонии запрещено приближаться ближе, чем на 150 метров, к устьям рек и ручьев. По-прежнему запрещено движение и перемещение по льду на отрезке между Ухтинина и Пийриссааре и по юго-восточной верхушке Пийриссааре.

На льду Нарвского водохранилища разрешается находиться на расстоянии 2,5 км от порта Кулгу вверх по течению и в 1 км от эстонского берега, но не приближаясь ко временной контрольной линии ближе чем на 50 метров.

На льду Чудского озера в пределах Ида-Вируского уезда запрещено приближаться ближе чем на 500 метров к устьям рек и ручьев. На льду Нарвского водохранилища - ближе чем на 200 метров и ближе чем на 1 км от Наровы.

По-прежнему разрешается выходить пешком на лед Теплого, Псковского, Ванику, Крийва и Пабра озер. Так как слой льда Паттинского озера на данный момент не выдерживает вес человека, со вторника, 10 января, выходить на лед там запрещено.

На льду озер линия зоны пограничного режима размечена предупреждающими знаками с 200- метровыми промежутками. Рыбакам следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не попасть на территорию соседнего государства.

Руководитель кордона Васкнарва Иллар Йыги рекомендует перед выходом на лед адекватно оценить свое здоровье и физические способности и обязательно одеться по погоде. "Выходя на лед следует взять с собой мобильный телефон и контактные данные ближайшего кордона. Так же следует взять с собой навигационное оборудование и спасательный жилет. Алкоголь оставьте дома", – сказал Йыги.

Глава кордона напоминает, что свой выход на лед желательно зарегистрировать на сайте www.piiriveekogu.ee. "Так у пограничников будет информация о том, вернулись ли вы уже на берег, и при необходимости мы сможем быстро прийти на помощь", – говорит Йыги.