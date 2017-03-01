Правительство продлит выплату пособия на создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа до 2018 года

Ида-Вирумаа. Фото: Сийм Лыви

Правительство в четверг намерено поддержать предложение о продлении до 2018 года срока выплаты пособий работодателям, создающим рабочие места, чтобы тем самым дать фирмам возможность создавать рабочие места и в конце 2017 года. В то же время, подавать ходатайства о получении субсидий можно будет только в течение этого года.

На год продлевается выплата пособий предприятиям Ида-Вируского уезда на создание новых рабочих мест и примут на работу 20 безработных в течение теперь в течение двух месяцев вместо одного.

Все работодатели, которые подадут ходатайства в 2017 году и в течение двух месяцев примут на работу 20 человек, согласно новой редакции решения правительства, будут иметь право получать пособие в течение 12 месяцев. Предпосылкой для выплаты пособия будет заключение бессрочного или по меньшей мере полугодового трудового договора с новым работником, кроме того, новое рабочее место должно находиться в Ида-Вируском уезде.

В соответствии с проектом постановления, о пособии могут ходатайствовать также те предприятия, для которых трудоустройство 20 работников в течение одного месяца является сложной задачей, но которые могут это сделать в течение двух последующих месяцев. Государство компенсирует предприятиям 50 процентов брутто-зарплаты трудоустроенных работников.

Цель пособия — способствовать созданию новых рабочих мест в Ида-Вируском уезде и принять безработных на работу, снизив в регионе высокий уровень безработицы.

В связи с вносимыми в постановление правительства поправками будет откорректировано и число трудоустроенных людей — вместо первоначальных 625 человек 925 безработных.

С помощью пособий предполагается создать в Ида-Вируском уезде дополнительно 300 новых рабочих мест.

О пособии на создание новых рабочих мест можно ходатайствовать с 1 мая 2016 года.