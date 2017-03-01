logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Правительство продлит выплату пособия на создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа до 2018 года

Ида-Вирумаа. Фото: Сийм Лыви
Cегодня 19:56
Источник: BNS
Рубрика: Ида-Вирумаа

Правительство в четверг намерено поддержать предложение о продлении до 2018 года срока выплаты пособий работодателям, создающим рабочие места, чтобы тем самым дать фирмам возможность создавать рабочие места и в конце 2017 года. В то же время, подавать ходатайства о получении субсидий можно будет только в течение этого года.

На год продлевается выплата пособий предприятиям Ида-Вируского уезда на создание новых рабочих мест и примут на работу 20 безработных в течение теперь в течение двух месяцев вместо одного.

Все работодатели, которые подадут ходатайства в 2017 году и в течение двух месяцев примут на работу 20 человек, согласно новой редакции решения правительства, будут иметь право получать пособие в течение 12 месяцев. Предпосылкой для выплаты пособия будет заключение бессрочного или по меньшей мере полугодового трудового договора с новым работником, кроме того, новое рабочее место должно находиться в Ида-Вируском уезде.

В соответствии с проектом постановления, о пособии могут ходатайствовать также те предприятия, для которых трудоустройство 20 работников в течение одного месяца является сложной задачей, но которые могут это сделать в течение двух последующих месяцев. Государство компенсирует предприятиям 50 процентов брутто-зарплаты трудоустроенных работников.

Цель пособия — способствовать созданию новых рабочих мест в Ида-Вируском уезде и принять безработных на работу, снизив в регионе высокий уровень безработицы.

В связи с вносимыми в постановление правительства поправками будет откорректировано и число трудоустроенных людей — вместо первоначальных 625 человек 925 безработных.

С помощью пособий предполагается создать в Ида-Вируском уезде дополнительно 300 новых рабочих мест.

О пособии на создание новых рабочих мест можно ходатайствовать с 1 мая 2016 года.

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 22.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
МИД Эстонии призывает регистрировать путешествия не только в экзотические страны, но и в Европу
 foto
Кылварт: Центристская партия определится с кандидатом в мэры Таллинна в марте
 foto
Тартуские власти намерены построить многоуровневую парковку у Ратушной площади

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?