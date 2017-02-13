Силламяэский пивзавод выставлен на продажу

Продается Силламяэский пивзавод. Фото: Scanpix

Самый известный ида-вируский производитель пива — Силламяэский пивзавод — уже несколько месяцев как выставлен на продажу по цене 1,7 млн евро. Предприятие было основано в 1993 году и за это время успело несколько раз сменить собственников.

"В промышленной зоне города Силламяэ продается действующее предприятие по производству пива Sillamäe Õlletehas, включающее в себя также успешно развивающуюся фирму Sillamäe Õllekoda с большим потенциалом развития, зданием общей площадью 1583 кв. м и участком земли 3172 кв. м, действующую с 1993 года и имеющую хорошую репутацию на рынке. Фирма выпускает продукцию под маркой München õlu. Имеет аккредитацию и действующую лицензию, свою сеть клиентов в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Продается от владельца", - говорится в объявлении о продаже пивзавода, опубликованом на портале City24.

Одна из собственников Силламяэского пивзавода Юлия Обухова, которая отвечает по указанному в объявлении о продаже телефонному номеру, сказала "Северному побережью", что пивзавод был выставлен на продажу четыре месяца назад. Сейчас вторым собственником производства является Сергей Кульков. Обухова утверждает, что заинтересованные в покупке были, но кого-то не устраивает цена, кто-то ждет, когда появятся свободные деньги. Интерес проявляли даже из Китая, не говоря уже о России.

Акции Силламяэского пивзавода перешли принадлежащему Сергею Кулькову предприятию Sillamäe Õllekoda OÜ в 2010 году. Круг собственников предприятия был пестрым. Бывший собственник самого маленького в Эстонии пивзавода — Kiirlaenude ja Kinnisvara AS — обанкротился. Раньше Силламяэский пивзавод принадлежал производителю крепких алкогольных напитков Onistar, но это предприятие было удалено из коммерческого регистра летом 2010 года.

На пивзаводе на протяжении всего времени работало в среднем шесть человек — в какой-то период работников бывало больше, в другой поменьше. По словам Обуховой, сейчас там работают два торговых представителя, два пивовара, сама Обухова и собственник Кульков.