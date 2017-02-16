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В Старом Ахтме закрылся единственный магазин - на помощь пенсионерам пришли добровольцы

Кохтла-Ярве. Фото: Сийм Лыви
Cегодня 07:13
Рубрика: Ида-Вирумаа

Добровольцы из недоходной организации MTÜ Rahva Liikumine ("Народное движение") занялись развозкой продуктов пожилым жителям района Старого Ахтме в Кохтла-Ярве, где в декабре прошлого года закрылся единственный продуктовый магазин. Местные власти не видят проблемы, указывая на то, что до ближайшего магазина можно добраться на общественном транспорте.

Два молодых жителя города Руслан Смирнов и Кирилл Кыппу из недоходного общества MTÜ Rahva Liikumine решили помочь пенсионерам.

"Узнав от одной девушки из района о проблеме, мы провели опрос и выяснили, что добираться до магазина за 3 км от района, когда на улице гололед, пожилым людям сложно. Автобус ходит редко. Как нам сказали, бесплатный проезд для них действует с 9:00 до 17:00, а первый автобус отправляется из района в 8:55, и многие водители не хотят везти пенсионеров бесплатно. В итоге мы поняли, что проблема есть. Составили список примерно из 20 человек. Возим пенсионерам заказанные ими продукты. При этом объезжаем несколько магазинов, чтобы выбрать самые недорогие. Люди платят по чеку, доставка за наш счет", - сказал порталу rus.err.ee Руслан Смирнов.

Руслан сам из Нарвы, живет в Кохтла-Ярве, а работает в Таллинне. "Продукты я развожу только по выходным, в будние дни Кирилл этим занимается или еще наши добровольные помощники. Кирилл сейчас еще договаривается, чтобы в районе можно было открыть хотя бы киоск". По словам Смирнова, продукты пенсионерам они будут развозить, пока не будет решена проблема.

"Власти, когда мы с ними связались и рассказали о проблеме, сказали, что у них нет помещений в этом районе, и искать их они не будут. Они редко, что делают для людей, только перед выборами. Поэтому мы сами будем решать проблему", - говорит Смирнов.

"Город лавки не открывает, это не его задача и средств на это нет. Насколько я знаю, город дал объявление, что есть возможность открыть в районе свой магазин. Однако желающих не нашлось, видимо, нерентабельно там торговать", - объяснила порталу rus.err.ee ситуацию вице-мэр Кохтла-Ярве по социальным вопросам Нина Алексеева, при этом она похвалила инициативу добровольцев.

Вице-мэр удивилась, услышав, что пенсионерам сложно добираться до магазинов. "Что значит сложно добираться? Транспорт ходит. До ближайшего магазина 1,5 км (волонтеры назвали расстояние до магазина в 3 км — прим. ред.). Например, в районе Кукрузе так же нет магазина, и люди за продуктами ездят за 3,5 км".

По словам Алексеевой, если в районе есть люди, которые не могут по состоянию здоровья выходить на улицу, в городе есть социальные работники, которые приходят на помощь: ходят в магазин, аптеку, оплачивают счета. "Ресурсы в городе для этого есть. Родственники, соседи, квартирные товарищества должны сообщить о нуждающихся в помощи в социальный центр. Ко мне с подобной проблемой никто не обращался".

Как сказал Руслан Смирнов, помощь пенсионерам - это первый опыт. Он со своим товарищем хочет решать и другие местные проблемы вместе с неравнодушными жителями и другими недоходными обществами. "У нас ничего не происходит в городе, все уезжают, молодежи нечем заняться. Хотим, чтобы дети не шатались по торговым центрам без дела. Договариваемся, например, с одним кружком, чтобы в нем могли заниматься воспитанники детского дома. Есть и другие задумки".

"Если мы все будем сидеть по своим углам, а в середине будет скапливаться грязь, то через какое-то время она доберется и до нас. Если же мы все вместе выйдем из своих углов и будем помогать друг другу, наша собственная жизнь изменится в лучшую сторону", - считает Смирнов.

По его словам, основная команда сейчас состоит из пяти человек, у которой есть около 30 более-менее активных единомышленников, а на страничке движения в соцести facebook за пару недель набралось 150 друзей.

Артур Тооман
Редактор

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