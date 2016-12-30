Из магазина в Силламяэ украли алкоголь, ущерб составил 1500 евро
В Силламяэ из магазина на бульваре Виру украли алкогольные напитки. Причиненный ущерб оценивают в 1500 евро.
Как уточнила пресс-секретарь Госпрокуратуры Кристина Костина порталу rus.err.ee, преступление произошло в ночь на 22 декабря.
По факту кражи начато уголовное производство по статье 199. Признанный виновным по этой статье наказывается денежным взысканием или тюремным заключением сроком до трех лет.
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