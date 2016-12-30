Из магазина в Силламяэ украли алкоголь, ущерб составил 1500 евро

Депутаты Нарвского горсобрания решили больше не финансировать работу социального центра "Каждому ребенку семью", занимавшегося до этого трудными детьми. Руководитель центра Наталья Умарова считает это решение политической местью за то, что она не поддержала год назад отставку мэра Эдуарда Эаста. Руководитель стратегической комиссии горсобрания Елена Пахомова указывает на то, что город не нуждается в услугах центра, поскольку соответствующие специалисты есть при всех школах. Кроме этого, у центра не все в порядке с отчетностью.