Кивиыли и Сонда образуют волость Кивиыли

Кивиыли Фото: ERR

Самоуправления Кивиыли и Сонда в четверг подписали соглашение об объединении.

Два самоуправления образуют вместе волость Кивиыли, управлять которой будет волостное собрание из 19 членов. Сохранятся ли границы нового самоуправления, зависит от соседей, передает в пятницу BNS со ссылкой на газету "Северное побережье".

Так, от волости Рягавере ждут решения о присоединении деревни Ульясте к волости Сонда, а также решения Азери о переходе деревень Кырккюла и Кестла. Все три деревни уже направили своим прежним самоуправлениям соответствующие обращени.

Открытым остается вопрос о принудительном присоединении волости Люганузе. Правительству предстоит принять решение по этому вопросу к 15 февраля.

До того окончательное формирование всего нового самоуправления будет затруднено, пишет издание, указывая, что пока не началось формирование структуры нового самоуправления, для чего хотят использовать субсидии.