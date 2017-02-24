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Канцлер права уведомила мэра Силламяэ о недопустимости религиозных мероприятий в детских учреждениях без ведома родителей

Cилламяэский детский сад "Светлячок" (Jaaniussike). Фото: ERR
Cегодня 10:18
Рубрика: Ида-Вирумаа

Канцлер права в своем письме мэру Силламяэ Тынису Калбергу указала градоначальнику на недопустимость проведения в детских учреждениях религиозных мероприятий без согласования их проведения с родителями детей. В январе нынешнего года несколько родителей детей из детского сада "Светлячок" и депутат горсобрания Олег Култаев возмутились предрождественским мероприятием религиозного толка, проведенным организацией евангельских христиан. О содержании мероприятия родителей не предупредили.

Канцлер права Юлле Мадизе рассмотрела обращение жителя Силламяэ по поводу религиозной агитации в дошкольном учреждении. В своем письме мэру города она указала на то, что, согласно конституции, в Эстонии каждый имеет право на свободу вероисповедания и церковь отделена от государства. Это означает, что людей нельзя склонять к определенным религиозным убеждениям.

Учебные учреждения должны быть нейтральными в вопросах вероисповедания и воздерживаться от продвижения конкретных религиозных убеждений. Право выбора религиозных предпочтений детей есть у их родителей. "Это не означает, что учебное заведение, в том числе и детский сад, не может рассказывать об истории различных религий. Однако основное внимание должно уделяться знаниям, а не убеждениям. Законы Эстонии не возбраняют проведение религиозных служб в образовательных учреждениях, но на это необходимо получить согласие родителей. Родители должны иметь возможность отказаться от участия ребенка в подобных мероприятиях", - говорится в ответе канцлера права.

Канцлер права затруднилась сделать вывод на основе имеющейся информации, была ли в конкретном случае с детским садом "Светлячок" религиозная служба или нет. Мадизе затруднилась определить, насколько в данном случае было нейтрально руководство детского сада, организовавшее мероприятие. Однако совершенно ясно, что руководство города и детского сада должны иметь предварительную информацию о подобных мероприятиях и предоставить возможность родителям отказаться от участия в них. Данный случай указывает на то, что у родителей было недостаточно информации.

Напомним, в январе нынешнего года несколько родителей, чьи дети посещают силламяэский детский сад "Светлячок" (Jaaniussike) возмутились тем, что вместо предрождественского праздника детям устроили религиозную агитацию.

Как заявили родители, без их согласия представители некоммерческой организации "Дети в Эстонии" пришли в садик, исполняли религиозные песни вместе с детьми, а также вручали подарки и брошюры религиозного содержания. Речь шла о брошюрах, издаваемых организацией евангельских христиан. Узнали об этом мероприятии родители из соцсети - детский сад опубликовал фото на своей страничке в Facebook. Позже фотографии были удалены. С проблемой разбирался местный оппозиционный депутат Олег Култаев.

Артур Тооман
Редактор

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