Воспитанники Кохтла-Ярвеского детдома переедут с воспитателями в обычные квартиры
Кохтла-Ярвеский детский дом, недавно отметивший четверть века, должен закрыться навсегда уже предстоящим летом — дети станут жить в квартирах обычных домов, небольшими группами-семьями с воспитателями.
Дальнейшую заботу о них возьмет на себя детская деревня SOS. Считается, что такой подход поможет детдомовцам лучше адаптироваться к будущей самостоятельной жизни. А городу не придется тратить деньги на содержание большого здания, сообщает "Северное побережье".
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