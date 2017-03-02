"Инсайт": жители Ида-Вирумаа могут массово подарить квартиры государству

В начале февраля городское собрание Кохтла-Ярве приняло беспрецедентное решение – передать в собственность государства тридцать одну муниципальную квартиру, чтобы избавиться от расходов на содержание этого жилья. На проблему обратил внимание госконтролер Алар Карис, назвав ситуацию миной замедленного действия. Миллион евро в год – это расходы государственного бюджета, если примеру Кохтла-Ярве последуют остальные самоуправления.

"Эта мина скорее всего проявится, когда в какой-то момент и частные собственники поймут, что поджимает время избавиться от ненужной квартиры. Но что еще страшнее – закон же позволяет сегодня передать государству квартиру с долгами. Другими словами – государство должно будет заниматься востребованием этих долгов", - предостерегает госконтролер Алар Карис.

Пойти тем же путём могут и квартирные товарищества, а также частные собственники квартир, которые увидели в передаче недвижимости последний шанс на спасение от долгов. По информации передачи "Инсайт", один из председателей КТ уже записалась к нотариусу, и первая квартира будет передана государству в ближайший вторник, 28 февраля.

Речь идет о неликвидном жилье, все попытки продать это жилье с аукциона ни к чему не привели, сейчас это жилье находится на балансе Министерства финансов.

Муниципальные самоуправления получают квартиры в собственность, если предыдущий владелец скончался, а наследство никто не принял. Количество подобных квартир посчитать не сложно. Согласно аудиту госконтроля, только в Кивиыли пустующих муниципальных квартир более двухсот.

Куда деть пострадавшую от пожара квартиру?

Владимир – председатель квартирного товарищества. В квартире, о которой пойдет речь, обгоревшие стены – это последствия пожара. Обошлось без жертв, но ни сдать, ни продать эту квартиру уже не представляется возможным. Выход нашелся – квартиру планируют подарить государству.

"У товарищества нет средств ее отремонтировать, в таком виде ее никто не покупает, потому что за 500 евро можно взять более или менее целую квартиру”, - объясняет Владимир Владимиров, председатель квартирного товарищества.

Квартирное товарищество успело купить квартиру буквально за день до пожара. Содержать пустующую недвижимость всем домом влетает в копеечку.

В соседнем доме расположена квартира, которая пустует более 10 лет, а долг уже перевалил за 10 тысяч евро. Хозяин жилья – иностранец. Найти его невозможно.

По словам председателя квартирного товарищества Алены Тверской-Ореховой, сделать ничего нельзя: "Суды нам везде отказывали. Сейчас мне пришло на е-мэйл письмо о том, что квартиру можно выставить на счет, и сколько товарищество хочет за нее денег. Мы можем продать квартиру на аукционе, но ее никто не покупает, так как она в таком состоянии, да и на наших улицах никто не хочет особо покупать квартиры”.

Теперь у товарищества появилась возможность выкупить квартиру с аукциона и подарить недвижимость государству, только бы долг дальше не рос.

"У нас хотя бы будет шанс в дальнейшем, что ее будет кто-то оплачивать, что она не будет у нас стоять мертвым грузом, а государство, я надеюсь, будет с ней что-то делать. Либо кому-то продаст, либо само ее будет оплачивать. Какой-то выход будет. По крайней мере, первый шаг с места мы уже сделаем”, - говорит Алена Тверская-Орехова.

Последний шанс – эту фразу повторяет буквально каждый. Екатерина живет в доме Уус, 9a, в том самом, который каждую зиму из-за растущих долгов может оказаться без отопления.

"Хочется из этого дома уехать. А каким образом уехать? Купить квартиру. Эту же нельзя продать. Никто ее не купит. И поэтому...”, - говорит собственница квартиры Екатерина Луневская.

Даже если Екатерине удастся приобрести себе новую квартиру – материальной ответственности за старое жилье никто не отменял.

Тамара – председатель товарищества сразу в пяти домах. Как минимум в двух домах она серьезно взвешивает возможность подарить государству несколько квартир

"В Ярвекюла только три квартиры надо отдать и на Уус, 1а придется две, потому что с банком они не возьмут квартиру, они берут без долгов”, - говорит председатель квартирного товарищества Тамара Абраева.

На оплату счетов за эти квартиры опять собирали всем домом. Подарок – последний шанс избавиться от долгового бремени.

Проблема больше, чем кажется

Схема, по которой товарищества сейчас собираются отдать квартиры государству, проста. Если квартира выставлена на аукцион – товарищество может ее выкупить, став собственником недвижимости. Собственник же в праве передать недвижимость государству. Ведь согласие последнего для совершения подобного рода сделки не требуется.

"Если они видят такое решение, если это приобретет массовый характер – то тогда, конечно, в какой-то момент придется задуматься о том, чтобы изменить закон”, - говорит министр государственного управления Михаил Корб.

Даже если говорить только о муниципальных квартирах, которые потенциально могут быть переданы государству, то речь идет о миллионе дополнительных расходов. Но на деле, цифра может оказаться катастрофической

"Эта проблема существенно больше, чем та, о которой сейчас говорят. О, государство получило в подарок 30 квартир. Проблема не в 30 квартирах, только в одном Кохтла-Ярве проблема в 4-5 тысячах квартир”, - считает руководитель Союза квартирных товариществ Ида-Вирумаа Пауль Паас.

Озвученная цифра минимум в 4 раза превышает количество пустой городской недвижимости по всей стране. В регионе огромное количество попросту никому не нужного жилья. Люди уезжают, число жителей неумолимо сокращается. За последние 6 лет число жителей в одном лишь Кохтла-Ярве уменьшилось на 4 тысячи 300 человек.

"Если мы посчитаем, что в среднем в квартире живет два человека - то уже более двух тысяч квартир попросту никому не нужны. И вот тут начинаются все проблемы. Надобности в этих квартирах нет”, - добавляет Паас.

Министерство финансов с каким-либо решением не торопится. В местной газете министр госуправления Михаил Корб "выразил надежду, что местные самоуправления и частные собственники не последуют примеру города Кохтла-Ярве и будут обращаться за помощью в решении проблемы прежде всего к местному самоуправлению".

"Я пока никаких решений не предлагаю, для этого создана специальная комиссия между министерствами и эта комиссия и предложит ряд решений, которые потом и представят на рассмотрение правительства”, - объяснил Корб.

Решения у проблемы пока нет

Руководитель Союза квартирных товариществ Ида-Вирумаа Пауль Паас предлагает решать проблему не разговорами, а делами: "Действовать надо. И не все меры, что предпринимает правительство, должны быть популярными. Часть из них – непопулярны. Людям, которые сейчас попали в капкан с этими квартирами и живут в них, некуда идти. Если государство и может что-то для них сделать, так это их переселить”.

С одной стороны этой проблемы миллионы евро налогоплательщиков, с другой – человеческие жизни. Цифры в Excel против отчаяния. Люди ждут помощи. А поступит она в форме оплаты государством счетов за подаренные квартиры или в какой-либо другой форме, им уже все-равно.