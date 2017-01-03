logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Ээви Пасмяэ может вернуться на пост вице-мэра Силламяэ уже в начале 2017 года

Ээви Паасмяэ работала в Рийгикогу с 23 ноября по 9 декабря 2016 года. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 09:56
Рубрика: Ида-Вирумаа

Успевшая около двух недель побыть депутатом Рийгикогу бывший вице-мэр Силламяэ Ээви Пасмяэ уже в начале 2017 года может вернуться к работе в силламяэском городском управлении.

Ээви Паасмяэ стала замещающим депутатом Рийгикогу 23 ноября. В парламенте она заменила своего коллегу по Центристской партии Мартина Репинского, который получил в правительстве Юри Ратаса пост министра по вопросам сельской жизни.

Однако министром Репинский побыл недолго. После своей отставки он вернулся в парламент, в связи с чем с 9 декабря полномочия Паасмяэ были прекращены.

Как во вторник, 27 декабря, подтвердил корреспонденту портала rus.err.ee городской секретарь Силламяэ Андрей Ионов, после ухода из Рийгикогу Паасмяэ восстановила свои полномочия в Силламяэском городском собрании.

В результате ее возвращения горсобрание покинул Михаил Соколов, который работал замещающим депутатом с ноября 2013 года, когда Ээви Паасмяэ стала вице-мэром Силламяэ.

По словам заместителя председателя Силламяэского горсобрания Валерия Абрамовича, в будущем Ээви Паасмяэ вернется на пост вице-мэра.

"Мы планируем обсудить этот вопрос на одной из двух своих ближайших сессий - либо в январе, либо в феврале", - сказал Абрамович.

Ээви Паасмяэ отвечала в городской управе Силламяэ за социальную сферу, образование, спорт и культуру.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 26.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Логопеды требуют от минсоцдел упростить для них схему работы с пациентами
 foto
В волости Вяйке-Маарья Рождество отметили веселым десятиборьем
 foto
"Радио 4" и телеканал ETV дали старт благотворительным марафонам

Зарубежные новости

foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
 foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке