Ээви Пасмяэ может вернуться на пост вице-мэра Силламяэ уже в начале 2017 года

Ээви Паасмяэ работала в Рийгикогу с 23 ноября по 9 декабря 2016 года. Фото: Postimees/Scanpix

Успевшая около двух недель побыть депутатом Рийгикогу бывший вице-мэр Силламяэ Ээви Пасмяэ уже в начале 2017 года может вернуться к работе в силламяэском городском управлении.

Ээви Паасмяэ стала замещающим депутатом Рийгикогу 23 ноября. В парламенте она заменила своего коллегу по Центристской партии Мартина Репинского, который получил в правительстве Юри Ратаса пост министра по вопросам сельской жизни.

Однако министром Репинский побыл недолго. После своей отставки он вернулся в парламент, в связи с чем с 9 декабря полномочия Паасмяэ были прекращены.

Как во вторник, 27 декабря, подтвердил корреспонденту портала rus.err.ee городской секретарь Силламяэ Андрей Ионов, после ухода из Рийгикогу Паасмяэ восстановила свои полномочия в Силламяэском городском собрании.

В результате ее возвращения горсобрание покинул Михаил Соколов, который работал замещающим депутатом с ноября 2013 года, когда Ээви Паасмяэ стала вице-мэром Силламяэ.

По словам заместителя председателя Силламяэского горсобрания Валерия Абрамовича, в будущем Ээви Паасмяэ вернется на пост вице-мэра.

"Мы планируем обсудить этот вопрос на одной из двух своих ближайших сессий - либо в январе, либо в феврале", - сказал Абрамович.

Ээви Паасмяэ отвечала в городской управе Силламяэ за социальную сферу, образование, спорт и культуру.