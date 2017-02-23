Вячеслав Шлык может стать почетным гражданином Йыхви

Депутат волостного собрания Йыхви Вячеслав Шлык. Фото:Scanpix/PM

Волостное собрание Йыхви 21 февраля будет утверждать список кандидатов на звание почетного гражданина. В списке кандидатов пять имен, среди которых есть местный предприниматель и депутат волостного собрания Вячеслав Шлык. Его кандидатуру предложили коллеги депутаты.

Как сказано в пояснении, Шлык является активным человеком, ищущим новые идеи и реализующим их. Он построил несколько объектов в Йыхви, например, торговый центр и жилые дома.

В списке кандидатов на звание почетного гражданина Йыхви есть еще бывший волостной старейшина Тауно Выхмар, фотограф и режиссер Яак Эелметс, Аво Бланки, стоявший у истоков восстановления самоуправления Йыхви в 1991 году, и Арвед Йыгисоо - добровольный помощник йыхвиской лютеранской церкви.