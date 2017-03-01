Силламяэский музыкант Владимир Высоцкий стал деятелем года в Ида-Вирумаа

Деятелем года в Ида-Вирумаа признали силламяэского музыканта Владимира Высоцкого, который возрождает в родном городе джазовую музыку и возглавляет местную музыкальную школу.

Почетное звание музыканту присудили по итогам деятельности за прошлые годы, сообщила в среду, 22 февраля, "Актуальная камера".

"С того момента, как я вернулся в Ида-Вирумаа, прошло пять лет. За это время стал директором музыкальной школы, и каждый день мы работаем над тем, чтобы образование в нашей школе стало лучше, привести лучших музыкантов, организовать концерты. Ну и, конечно, джазовая сторона всей этой истории. Это джазовый фестиваль и силламяэский джазовый клуб", - сказал Высоцкий.

Хотя не все члены жюри были знакомы с деятельностью Владимира Высоцкого, его труд не остался незамеченным. "Сказал Владимиру, что его имя мне не говорило ничего, и ни разу не слышал о нем. При этом джаз считаю также своей любимой музыкой. Но когда я поискал в интернете, то понял, что действительно, он является бесспорным кандидатом на звание деятеля года", - сказал член жюри конкурса "Деятель года", исполнительный директор Ида-Вируского союза самоуправлений Арно Россман.

Сегодня на мызе Кукрузе также состоялось вручение памятных знаков отличия за вклад, внесенный в развитие жизни северо-востока. Глава уезда Андрес Ноормяги выразил надежду на то, что с упразднением института старейшины традиция вручения памятных знаков не исчезнет.

"Чувство идентитета же никуда не пропадет, когда пропадает один из институтов. Я уверен, что местные самоуправления объединятся, и традиция [вручения] подобных символов в подобных форматах будет продолжаться", - сказал Ноормяги.

Интересно, что почетный знак был вручен руководителю волости Авинурме — самоуправлению, которое совсем скоро перестанет быть частью Ида-Вирумаа.

Ранее лауреатами конкурса "Деятель года" становились известные в регионе люди и предприятия. В этом году также наградили деревенское общество Люганузе за развитие культурной жизни в волости, и партнеров Вируского кинофонда, который способствовал тому, чтобы в Ида-Вирумаа в минувшем году было снято сразу несколько кинокартин. Что же до главного "Деятеля года", то миссия Владимира Высоцкого, по его словам, не закончена.

"Девиз города Силламяэ — город свежих ветров. В силу исторических причин город был закрыт, и чтобы его открыть для Эстонии, для всего мира, за этим я здесь", - сказал музыкант.

Конкурс "Деятель года" призван отметить людей, которые активно развивают экономику, социальную, культурную и спортивную сферы в Ида-Вирумаа.