В Пюсси из-за пожара эвакуировали жильцов восьми квартир

Пожарная машина. Фото:

За прошедшие сутки в Эстонии было зарегистрировано два пожара. Один из них произошел в Таллинне, другой - в Пюсси.

Как передает служба новостей "Радио 4", в субботу в 16:19 на пульт дежурного Центра тревоги поступило сообщение о возгорании в квартире одного из домов на бульваре Сыпрузе в Таллинне. Причиной пожара стала загоревшаяся новогодняя елка.

Спасатели эвакуировали из квартиры пять человек, один из которых получил ожоги и был доставлен в больницу. Пожар был потушен в 16:38.

Второе возгорание произошло в 17:51 в трехэтажном жилом доме в городе Пюсси волости Люганузе в Ида-Вирумаа. В подъезде горел матрас и коридор был заполнен дымом. Из дома были эвакуированы жильцы восьми квартир. Никто не пострадал.

В целом за минувшие сутки спасательные службы получили 66 вызовов. В 23 случаях речь шла о возгораниях.