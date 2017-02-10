Вице-канцлер минкульта предлагает ликвидировать ЦУ "Нарвская Александровская церковь"

Александровская церковь. Фото: Сийм Лыви

Созданное 15 лет назад целевое учреждение "Нарвская Александровская церковь" свою задачу выполнило - здание церкви восстановлено и передано на баланс МВД. Целевое учреждение зданием больше не занимается и его можно закрыть, однако для этого необходимо согласие всех учредителей.

Основателями целевого учреждения были город Нарва, государство, лютеранская церковь, тогдашние владельцы Кренгольмской мануфактуры и бывший мэр города Имре Лийв как частное лицо. ЦУ было создано для восстановления здания церкви с последующим использованием в качестве концертного зала и культурного центра с сохранением церковных функций. Здание восстановили частично, но с концертным залом так ничего и не получилось.

В последние годы деятельность ЦУ свелась к охране здания и выплате кредита взятого на его ремонт. На сегодняшний день кредит выплачен, первичная аварийная ситуация ликвидирована, здание перешло на баланс МВД и ЦУ им больше не занимается.

Вице-канцлер Министерства культуры Тарви Ситс считает, что разумно ЦУ ликивидировать, но для этого необходимо согласие всех сторон.