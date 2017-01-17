Сокращать число учеников в кружках или повышать плату в Кохтла-Ярве не собираются

Повышение зарплат преподавателям школ по интересам для Кохтля-Ярве означает порядка 2 млн евро, которых в бюджете самоуправления нет, сказала мэр города Людмила Янченко, обратившаяся с призывом повысить зарплаты учителям школ по интересам и детских садов к премьер-министру и главе Минобразования.

Людмила Янченко считает, что государство могло бы попытаться найти возможность уравнять зарплаты педагогов школ по интересам и детских садов с окладами учителей общеобразовательных школ.

"Порядка 350 человек – это наши детские сады, порядка ста человек – это школы по интересам, ну и где-то в обычных школах 50 человек. То есть это порядка 2-2,5% наших налогоплательщиков, которые имеют сегодня нереально малую заработную плату", – пояснила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

"Минимальная зарплата по стране с 2012 года у нас повысилась на 62%. В нашей же школе она повысилась лишь на 13% и составляет у педагогов с высшим образованием 610 евро. В общеобразовательных школах минимальная зарплата – 1000 евро", – отметила педагог, директор Ахтмеской школы искусств Яна Унт.

С 2008 года правительство переложило на плечи самоуправлений заботу о повышении зарплат для преподавателей школ по интересам. В тех городах, где поступления в бюджет от налогоплательщиков крайне низкие, а это небольшие города Северо-Востока и, к примеру, Валга, повысить зарплаты не представляется возможным.

"Денег у многих самоуправлений в бюджете для повышения зарплат учителей просто нет. Это очень большие деньги. Мы посчитали, что в нашем городе это порядка двух миллионов евро", – сказала мэр Кохтля-Ярве.

Выход есть – сократить число занимающихся в школах и кружках, высвободив деньги для преподавателей, либо поднять плату за обучение детей, однако эти меры в Кохтла-Ярве даже не обсуждаются. Сейчас Минфин и Министерство образования предполагают выделение денег, которые помогут поднять зарплату педагогам до 850 евро, но только в детских садах.

Как заметила Янченко, есть надежды что ходатайства будут учтены при составлении бюджета на 2018 год. Пока же преподаватели вынуждены искать дополнительный заработок.

В Кохтла-Ярве в школах по интересам занимается 1700 детей, что составляет половину всех детей, учащихся в общеобразовательных школах города.