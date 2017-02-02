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Вируский уездный суд наказал мать ребенка, который выпил лак для ногтей

Вируский уездный суд. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 09:37
Рубрика: Ида-Вирумаа

В Кохтла-Ярве двухлетняя девочка выпила средство для закрепления лака для ногтей и получила тяжелое отравление. Вируский уездный суд оштрафовал мать ребенка за причинение вреда здоровью по неосторожности.

Согласно обвинению, 26 августа 2015 года жительница Кохтла-Ярве Мария 1988 года рождения делала клиентке маникюр. После этого она оставила средство для фиксации лака в месте, до которого смогла дотянуться ее двухлетняя дочь. Девочка выпила средство и получила тяжелое отравление.

Вируский уездный суд признал Марию виновной в причинении тяжелого вреда здоровью по неосторожности и назначил ей штраф в размере 130 дневных ставок, что составляет для нее 1300 евро. Тем не менее женщине не придется выплачивать штраф, если во время испытательного срока, который продлится год, она не совершит новый проступок, сообщает "Северное побережье".

Артур Тооман
Редактор

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