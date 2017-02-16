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В Ида-Вирумаа готовятся к первому лыжному марафону

Video
Алексей Федоров
Cегодня 20:47
Рубрика: Ида-Вирумаа

В Ида-Вирумаа заканчивают подготовку к первому в сезоне лыжному марафону всеэстонской серии, который состоится в субботу.

Подготовке благоприятствует установившаяся в последние дни морозная погода. Вовсю работают снежные пушки, а естественный снег развозят по трассе тракторами, сообщила в четверг, 9 февраля, "Актуальная камера".

Хотя у организаторов Алутагузеского марафона есть в наличии техника, но приходится работать и лопатой, поскольку на трассе есть и узкие тропы. Ударная работа в течение недели привела к тому, что 10-километровый круг трассы практически готов к выходным.

"Наши люди много работали, организуя эти мероприятия в выходные. Обычно, Алутагузеские марафоны идут в серии третьими. Но в этом году мы будем первыми, потому что предыдущие — Тамсалу и Вирумаа — не смогли провести из-за отсутствия снега", - сказал организатор марафона Роланд Пеэтс.

Поскольку снег в этом году выпал поздно, серия лыжных марафонов Estoloppet начнется сразу с третьего этапа — в Ида-Вирумаа. Марафон входит в календарь международной федерации, поэтому здесь ожидают и гостей из-за рубежа. В основном же, как говорят организаторы, это больше традиционный праздник спорта, где на старт 30-километровой дистанции выйдут как опытные лыжники, так и любители.

"Для любого организатора важно провести соревнование. У нас не было особенного выбора, и была лишь единственная неделя для этого. Могу сказать, что организацией соревнования занималось более десяти человек, а в ходе самого забега будут работать несколько десятков волонтеров, так что это действительно большое дело", - сказал Пеэтс.

Из-за особенности снежного покрытия марафон пройдет в вольном стиле. Соревнования состоятся в субботу, в них примут участие свыше пятисот человек.

Андрей Крашевский
Редактор

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