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Отчаявшийся безработный из Кохтла-Ярве пытался убить человека

Кохтла-Ярве Фото: Сийм Лыви
Cегодня 12:16
Рубрика: Ида-Вирумаа

Вируский уездный суд 19 января признал 56-летнего жителя Кохтла-Ярве Михаила Ширяева виновным в попытке убийства и приговорил его к восьми годам тюремного заключения. Поводом напасть на малознакомого человека послужило отсутствие работы и финансовые трудности. Во время нападения отчавшийся безработный был трезв.

Вируская окружная прокуратура предъявила Михаилу Ширяеву обвинение в том, что он 5 августа 2016 года возле гаража, находящегося во дворе дома на улице Мыйза в Кохтла-Ярве, ударил инструментом, напоминающим молотком по голове малознакомого 54-летнего мужчину. После нанесения ему удара, пострадавший отправился домой, однако Ширяев преследовал его и неоднократно пытался ударить по голове.

Пострадавшему удалось зайти в свой дом и позвать на помощь сына.

Действия Михаила Ширяева не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, так как на место происшествия прибыл сын пострадавшего, который вызвал полицию и скорую помощь. В результате удара, пострадавший получил опасные для жизни травмы.

Обвиняемый не наказывался ранее в уголовном порядке. Суд установил, что Ширяев совершил преступление в связи с трудными личными обстоятельствами - отсутствие работы, финансовые трудности. Во время совершения преступления он был трезв. Мужчина сожалеет о содеянном.

Представлявший обвинение прокурор Вируской окружной прокуратуры Ирина Каро довольна назначенным обвиняемому наказанием. "За совершение каждого тяжкого преступления должно назначаться строгое наказание", - добавила прокурор.

Приговор суда пока не вступил в силу. Уголовное дело рассматривалось в порядке общего производства.

Артур Тооман
Редактор

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