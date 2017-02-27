Сланцедобывающее предприятие Enefit Kaevandused не хочет полностью нести ответственность за гибель шахтеров

Добыча сланца. Postimees/Scanpix

Вдовы погибших два года назад шахтеров, отравившихся в шахет "Эстония" неустановленным газом, получили только половину причетающейся им компенсации. Предприятие полностью своей вины не признает, поэтому и не хочет ее платить в полномобъеме. Общий размер компенсации 30 000 евро, женщинам выплатили только 15 000 евро.

В конце января 2015 года в шахет "Эстония" обнаружили тела двух шахтеров. Следствие и судебная экспертиза установили, что горняки погибли вследствие отравления. Однако какого точно - неизвестно. Из материалов уголовного дела следует, что смерть вызвали неустановленный газ или пары. Сейчас обвинение предъявлено добывающему предприятию Enefit Kaevandused и двум его работникам, один из которых на сегодня ушел с должности.

С момента несчастья прошло два года, и вдовы погибших шахтеров говорят, что почти все это время им приходилось терпеть со стороны предприятия унижения и безразличие, поскольку оно не желает выполнять исходящие из договора свои обязательства. А именно: коллективный договор предусматривает, что семье работника, погибшего в результате несчастного случая на производстве, работодатель выплачивает разовое пособие в размере одной годовой зарплаты. То есть, в соответствии с договором, Enefit Kaevandused должен выплатить обеим семьям чуть более 30000 евро. До сих пор выплачена половина этого, пишет "Северное побережье".

Правда, предприятие ежемесячно платит им на содержание детей: первой - 490 евро (на двоих детей) и второй - 400 евро (на одного ребенка). В конце года Enefit Kaevandused предложил компромисс - платить на содержание одного ребенка 350 евро. На это пострадавшие не согласились. Они просят на 150 евро больше. Добывающее предприятие с годовым оборотом примерно в 160 миллионов евро считает, что это - слишком много.

Предприятие вины не признает. Член правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур называет случившееся достойным крайнего сожаления, но считает, что предприятие помогало семьям, следуя законам и действующему на госпредприятии порядку. Говоря о коллективном договоре, предусматривающем выплату годовой зарплаты, он указывает, однако, на пункт договора, предполагающий корректирование размера пособий в соответствии со степенью вины работодателя и работника.

Другими словами, предприятие возложило половину вины на погибших и этим объясняет также выплату половины предусмотренного пособия. Пуур отметил, что при таком мнении осталась образованная на предприятии комиссия. Тем не менее пострадавшие утверждают, что все следствия (кроме судебного) завершены и ни одно причастное к делу ведомство не установило какой-либо вины мужчин в несчастье. Ахти Пуур сказал, что в отношении предприятия и его работников начато уголовное производство и дело находится сейчас в суде. "Пока суд не установил все обстоятельства, мы не считаем правильной выплату всей суммы сразу", - сказал Пуур.

Пострадавшие не могут также обратиться сейчас для защиты своих прав в гражданский суд, поскольку гражданский иск подан в рамках уголовного производства, но первое заседание суда назначено только на январь будущего года.