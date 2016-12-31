Театр "Туулевески" получил премию "Культурная жемчужина"

Йыхвиский театр "Туулевески" продолжает собирать награды – на этот раз "Капитал культуры" отметил его премией "Культурная жемчужина". Приз "За дело жизни" в этом году достался поэтессе Вирве Осила, передает "Актуальная камера".

Спектакль "Три поросенка", поставленный сербским режиссером Амелой Вученович в йыхвиском театре "Туулевески", принес артистам из Эстонии мировое признание. На международном фестивале в Польше постановка была отмечена главным призом за лучший детский спектакль. За почти 30-летнюю историю театра это одна из самых весомых наград, что в свою очередь послужило основанием для вручения директору театра Валентине Фурсовой премии "Культурная жемчужина".

Премии "За дело жизни" в этом году была удостоена поэтесса Вирве Осила. В ее активе в этом году выпуск двухтомника стихов. Книги изданы пока только на эстонском языке, но Осила ищет возможность познакомить со своими стихами и русскоязычных жителей.

Ежегодные премии "Культурная жемчужина" в Ида-Вирумаа вручают уже десять лет. Лауреатами в свое время становились деятели культуры и спорта, например, Анатолий Щура, Александр Игонин, Александр Дусман и Кузя Зверев.

"Кандидатов нам предложили очень много. Всегда тяжело выбирать, поскольку все – и деятели культуры, и спортсмены и тренеры – всегда очень хорошо работают, и они все могут получить эту премию. Но есть правило, что нужно выбирать только тех, кто лучший. Действительно, было тяжело", – пояснила руководитель экспертной комиссии ида-вируского отдела фонда "Капитал культуры" Анне Уттендорф.

По словам Анне Уттендорф, обладателей премий могло бы быть больше, однако возможности экспертной группы сегодня несколько ограничены, чтобы отобрать потенциальных кандидатов.