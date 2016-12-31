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Театр "Туулевески" получил премию "Культурная жемчужина"

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Алексей Федоров, "Актуальная камера"
Cегодня 20:33
Рубрика: Ида-Вирумаа

Йыхвиский театр "Туулевески" продолжает собирать награды – на этот раз "Капитал культуры" отметил его премией "Культурная жемчужина". Приз "За дело жизни" в этом году достался поэтессе Вирве Осила, передает "Актуальная камера".

Спектакль "Три поросенка", поставленный сербским режиссером Амелой Вученович в йыхвиском театре "Туулевески", принес артистам из Эстонии мировое признание. На международном фестивале в Польше постановка была отмечена главным призом за лучший детский спектакль. За почти 30-летнюю историю театра это одна из самых весомых наград, что в свою очередь послужило основанием для вручения директору театра Валентине Фурсовой премии "Культурная жемчужина".

Премии "За дело жизни" в этом году была удостоена поэтесса Вирве Осила. В ее активе в этом году выпуск двухтомника стихов. Книги изданы пока только на эстонском языке, но Осила ищет возможность познакомить со своими стихами и русскоязычных жителей.

Ежегодные премии "Культурная жемчужина" в Ида-Вирумаа вручают уже десять лет. Лауреатами в свое время становились деятели культуры и спорта, например, Анатолий Щура, Александр Игонин, Александр Дусман и Кузя Зверев.

"Кандидатов нам предложили очень много. Всегда тяжело выбирать, поскольку все – и деятели культуры, и спортсмены и тренеры – всегда очень хорошо работают, и они все могут получить эту премию. Но есть правило, что нужно выбирать только тех, кто лучший. Действительно, было тяжело", – пояснила руководитель экспертной комиссии ида-вируского отдела фонда "Капитал культуры" Анне Уттендорф.

По словам Анне Уттендорф, обладателей премий могло бы быть больше, однако возможности экспертной группы сегодня несколько ограничены, чтобы отобрать потенциальных кандидатов.

Ирина Киреева
Редактор

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