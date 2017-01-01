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В Нарве пройдет рождественский турнир спортивных знаменитостей

Анастасия Морковкина много раз признавалась лучшей футболисткой Эстонии. Фото: Scanpix
Cегодня 18:11
Рубрика: Ида-Вирумаа

В понедельник, 26 декабря, в Нарвском спортивном центре пройдет традиционный, уже 12-й по счету, рождественский турнир спортивных знаменитостей. Вести мероприятие будет культурист Отт Кийвикас, а главным судьей станет гребец Аллар Рая, завоевавший в этом году в составе парной четверки бронзовую медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В рождественском турнире участвуют восемь смешанных пар, которые будут состязаться в шести видах программы. Спортсменов ждут челночный бег, удержание тяжести, эргометр, задувание мяча, вис на перекладине и дисциплина-сюрприз. Помимо основных соревнований, также состоится матч-реванш на гребном эргометре между командами дискоболов (Герд Кантер и Мярт Исраэль) и гребцов (Аллар Рая и Тыну Эндрексон). Также с новой программой выступит трехкратный чемпион мира по фитнесу Олег Анисимов.

Участники турнира:

Борцы - Эпп Мяэ и Ардо Арусаар

Гребцы - Кайса Паюсалу и Тыну Эндрексон

Фехтовальщики - Эрика Кирпу и Николай Новоселов

Спортсмены-любители - Сандра Раю и Ханнес Хермакюла

Фитнес - Кристина Короляк и Олег Анисимов

Мотогонщики - Кристель Раба и Прийт Рятсеп

Футболисты - Анастасия Морковкина и Ири

Team Narva - Анастасия Пшеничная и Леонид Гулов

Начало мероприятия, которое впервые состоится в Нарве, в 14:00. Рождественские турниры спортивных знаменитостей проводятся с 2005 года в разных городах Эстонии.

Виктор Сольц
Редактор

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