В Нарве пройдет рождественский турнир спортивных знаменитостей
В понедельник, 26 декабря, в Нарвском спортивном центре пройдет традиционный, уже 12-й по счету, рождественский турнир спортивных знаменитостей. Вести мероприятие будет культурист Отт Кийвикас, а главным судьей станет гребец Аллар Рая, завоевавший в этом году в составе парной четверки бронзовую медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
В рождественском турнире участвуют восемь смешанных пар, которые будут состязаться в шести видах программы. Спортсменов ждут челночный бег, удержание тяжести, эргометр, задувание мяча, вис на перекладине и дисциплина-сюрприз. Помимо основных соревнований, также состоится матч-реванш на гребном эргометре между командами дискоболов (Герд Кантер и Мярт Исраэль) и гребцов (Аллар Рая и Тыну Эндрексон). Также с новой программой выступит трехкратный чемпион мира по фитнесу Олег Анисимов.
Участники турнира:
Борцы - Эпп Мяэ и Ардо Арусаар
Гребцы - Кайса Паюсалу и Тыну Эндрексон
Фехтовальщики - Эрика Кирпу и Николай Новоселов
Спортсмены-любители - Сандра Раю и Ханнес Хермакюла
Фитнес - Кристина Короляк и Олег Анисимов
Мотогонщики - Кристель Раба и Прийт Рятсеп
Футболисты - Анастасия Морковкина и Ири
Team Narva - Анастасия Пшеничная и Леонид Гулов
Начало мероприятия, которое впервые состоится в Нарве, в 14:00. Рождественские турниры спортивных знаменитостей проводятся с 2005 года в разных городах Эстонии.
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