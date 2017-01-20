В Кивиыли на соревнованиях по слоупстайлу выступит лыжница Келли Силдару

Келли Силдару. Фото: Scanpix/Postimees

В Кивиылиском приключенческом центре 14 января состоится молодежное соревнование по слоупстайлу, где награды удостоится тот, кто при спуске с горы продемонстрирует лучшие трюки. А в феврале на неофициальном чемпионате Эстонии по слоупстайлу в Кивиыли выступит Келли Силдару.

В Кивиыли молодежь будет демонстрировать виртуозный спуск с горы на соревнованиях по слоупстайлу. В воскресенье в Кивиыли пройдет первый этап серии. Всего этапов четыре. Плюс дополнительный, который тоже пройдет в Кивиыли, где в феврале проведут неофициальный чемпионат Эстонии по слоупстайлу.

"Установим элементы трассы на одном из склонов, парк мы пока создавать не будем", - сказал "Северному побережью" руководитель приключенческого центра Янек Маар. - Хотя в воскресенье на горе будет кипеть деятельность, это никоим образом не должно помешать обычным посетителям".

"На новой неделе откроем оба склона рядом с подъемником, а также запустим подъемник для начинающих", - пообещал Маар, добавив, что если снега будет достаточно, то можно надеяться на открытие склонов подлиннее.

В воскресенье, 15 января, отметят Международный день зимних видов спорта, цель которого - привлечь детей и молодежь к лыжному спорту. Одновременно с этим в Кивиыли пройдет соревнование по слоупстайлу, где свои трюки смогут продемонстрировать как сноубордисты, так и фристайлеры.

Через неделю после соревнований по слоупстайлу, 21 января, начнутся соревнования по заезду в гору: у подножия 600-метрового склона на линии выстроятся полноприводные автомобили и снегоходы. Это будет дрэг-рейсинг по подъему в гору, который станет испытанием как для машин, так и для людей. Цель - преодолеть устремляющуюся к вершине стометровую трассу как можно быстрее. Борьбы и шоу на соревновании "GoPro UpHill Snow Drag 2017" хватит на целый день. Первые старты дадут в час дня, а последние - в семь вечера.

К неофициальному чемпионату по слоупстайлу в феврале, в котором должна принять участие и Келли Силдару, парк готов.