Житель Силламяэ получил условный срок за выращивание конопли
Вируский уездный суд приговорил к условному наказанию жителя Силламяэ, который выращивал коноплю у себя дома.
Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщила служба новостей "Радио 4".
Cогласно обвинению, Андрей в своей квартире в Силламяэ выращивал 10 растений конопли, которую обнаружили и конфисковали защитники правопорядка .
Вируский уездный суд признал мужчину виновным в выращивании конопли и приговорил его к девяти месяцам условного наказания с двухлетним испытательным сроком.
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