Нарва планирует открыть зону платной парковки на Петровской площади

Платная парковка на Петровской площади — пробный проект, благодаря которому можно будет понять, какую прибыль приносят подобные нововведения, а также как они способствуют повышению безопасности движения и улучшению ситуации с парковочными местами, пишет газета Põhjarannik, ссылаясь на слова главного специалиста по защите порядка городской управы Дмитрия Дьякова.

Проект будет готов весной этого года, но о тарифах и других деталях говорить пока рано.

Платная парковка будет организована силами городской управы без привлечения сторонних операторов.