Нарва планирует открыть зону платной парковки на Петровской площади
Нарвская горуправа и горсобрание подготавливают проект об открытии зоны платной парковки на Петровской площади.
Платная парковка на Петровской площади — пробный проект, благодаря которому можно будет понять, какую прибыль приносят подобные нововведения, а также как они способствуют повышению безопасности движения и улучшению ситуации с парковочными местами, пишет газета Põhjarannik, ссылаясь на слова главного специалиста по защите порядка городской управы Дмитрия Дьякова.
Проект будет готов весной этого года, но о тарифах и других деталях говорить пока рано.
Платная парковка будет организована силами городской управы без привлечения сторонних операторов.
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