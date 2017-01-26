Нарва планирует сделать парковку на Петровской площади платной

Нарвская горуправа и горсобрание к весне этого года планируют подготовить проект постановления о первой в городе платной парковке, которая откроется на Петровской площади.

"Платная парковка на Петровской площади — пробный проект, благодаря которому можно будет понять, какую прибыль приносят подобные нововведения, а также как они способствуют повышению безопасности движения и улучшению ситуации с парковочными местами", - пишет газета Põhjarannik, ссылаясь на слова главного специалиста по защите порядка городской управы Дмитрия Дьякова.

О конкретных тарифах, льготах, возможности короткой бесплатной парковки и других деталях, по его словам, говорить пока рано.

"Сейчас парковочные места и знаки дорожного движения на площади плохо обозначены", - добавляет Дьяков.

Платную парковку планируется организовать силами городской управы без привлечения сторонних операторов при условии, что не возникнет технических проблем с обработкой оплаты.

Депутат горсобрания Нарвы Владимир Мижуй отметил, что на данный момент важнее отрегулировать движение по центру города фур весом более 10 тонн, а в некоторых местах и совсем его запретить, так как они существенно повредили транзитные магистрали, ремонт которых запланирован на 2017 год.