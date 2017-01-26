В Силламяэ выбрали новый логотип города

Новый логотип Силламяэ. Фото: горуправа Силламяэ

Городская управа Силламяэ 19 января утвердила результаты конкурса юбилейного логотипа. Один логотип будет официальным, а второй - использоваться на сувенирах.

По решению специально созданной при горуправе комиссии было выбрано два лучших логотипа, один из которых является официальным логотипом города, который будет использоваться во время предстоящих торжеств по случаю 60-летия города предстоящим летом.

Второй найдет применение на сувенирной продукции. Автор обоих логотипов - житель Силламяэ Сергей Варанкин. В разработке идеи ему помогали Кирилл Титов и Николай Острик.

Также комиссия отметила работу Виктории Бугаевой, которая будет также использоваться при изготовлении сувениров.