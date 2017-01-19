Нарва хочет обновить Старый город

Нарвская ратуша. Фото: Сийм Лыви/ERR

Нарва объявила архитектурный конкурс, чтобы обновить пространство центра Старого города. В результате конкурса городские власти хотят найти лучшее архитектурное решение для трех городских объектов: Стокгольмской площади, Ратушной площади и парка и прилегающих к ним территорий.

По словам мэра Нарвы Тармо Таммисте, городская управа надеется получить подходящее современное решение, реализация которого вдохнет новую жизнь в сердце Старого города и превратит довольно тихий район в интересный и наполненный жизнью центр современного города, а также сделает его привлекательным не только для жителей и гостей, но и для предпринимателей, создавая новые возможности для малого бизнеса.

Ратушная площадь – исторически центральная площадь города, которая, несмотря на свое значение, на сегодняшний день слишком мала для организации крупных городских событий. Новым местом для активного ежедневного использования горожанами и проведения важных мероприятий должна стать как раз Стокгольмская площадь, которая расположится за Ратушей. Идея Ратушного (археологического) парка заключается в том, чтобы показать историю старого города методом обнажения и частичного принятия в эксплуатацию старинных, сохранившихся до сих пор фундаментов и подвалов. В рамках конкурса участники должны решить вопросы связанные с рельефом и восстановлением исторических уровней улиц, предложить возможные малые формы, облагородить окружающее пространство.

Конкурс проходит в рамках архитектурной программы "Хорошее общественное пространство" приуроченной к 100-летнему юбилею Эстонской Республики (EV100). В разных городах Эстонии планируется спроектировать и построить 15 общественных объектов, центральных площадей или главных улиц. Лидером программы выступает Эстонский союз архитекторов совместно с организаторами юбилейной программы EV100.

Работы принимаются до 6 марта 2017 года. Премиальный фонд 16 000 евро. Победителей конкурса огласят 28 апреля 2017 года.