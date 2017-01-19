logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Нарва хочет обновить Старый город

Нарвская ратуша. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 14:10
Рубрика: Ида-Вирумаа

Нарва объявила архитектурный конкурс, чтобы обновить пространство центра Старого города. В результате конкурса городские власти хотят найти лучшее архитектурное решение для трех городских объектов: Стокгольмской площади, Ратушной площади и парка и прилегающих к ним территорий.

По словам мэра Нарвы Тармо Таммисте, городская управа надеется получить подходящее современное решение, реализация которого вдохнет новую жизнь в сердце Старого города и превратит довольно тихий район в интересный и наполненный жизнью центр современного города, а также сделает его привлекательным не только для жителей и гостей, но и для предпринимателей, создавая новые возможности для малого бизнеса.

Ратушная площадь – исторически центральная площадь города, которая, несмотря на свое значение, на сегодняшний день слишком мала для организации крупных городских событий. Новым местом для активного ежедневного использования горожанами и проведения важных мероприятий должна стать как раз Стокгольмская площадь, которая расположится за Ратушей. Идея Ратушного (археологического) парка заключается в том, чтобы показать историю старого города методом обнажения и частичного принятия в эксплуатацию старинных, сохранившихся до сих пор фундаментов и подвалов. В рамках конкурса участники должны решить вопросы связанные с рельефом и восстановлением исторических уровней улиц, предложить возможные малые формы, облагородить окружающее пространство.

Конкурс проходит в рамках архитектурной программы "Хорошее общественное пространство" приуроченной к 100-летнему юбилею Эстонской Республики (EV100). В разных городах Эстонии планируется спроектировать и построить 15 общественных объектов, центральных площадей или главных улиц. Лидером программы выступает Эстонский союз архитекторов совместно с организаторами юбилейной программы EV100.

Работы принимаются до 6 марта 2017 года. Премиальный фонд 16 000 евро. Победителей конкурса огласят 28 апреля 2017 года.

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 11.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Инспекция: Доступ банков к личным спискам в телефонах клиентов должен быть ограничен
 foto
Из-за пожара было нарушено дорожное движение на улице Вана-Каламая
 foto
Первый выпуск "Инсайта" поднимает проблемы в законодательстве, недофинансирования спасателей-добровольцев и смерти домашних питомцев

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей