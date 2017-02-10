В субботу по-прежнему будет сыро и скользко

Иллюстративная фотография Фото: AP/Scanpix

Ночью будет облачная и туманная погода. Местами пройдет мокрый снег, а дороги покроются небольшой коркой льда. Ветер в основном южных направлений от 1 до 7 м/с. Температура воздуха от 0 до -4 градусов.



Днем сохранится облачная погода. Местами мокрый снег, а на побережье пойдет дождь. Над землей навистен туман, а на дорогах будет скользко. Ветер переменных направлений от 1 до 7 м/с. Температура воздуха от -2 до +1 градуса.