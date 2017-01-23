Погода в Эстонии остается стабильной
Существенных изменений в погоде не предвидится, разве что завтра вечером на северном побережье усилится ветер.
В ночь на вторник облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, возможен туман. Ветер слабый, переменный - до7 м/с. Температура воздуха -2..-8, местами до -12°C.
Во вторник днем облачно с прояснениями. Местами выпадет немного снега. Ветер западный 2-7 м/с, вечером на северном побережье усилится юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха 0..-6°C.
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