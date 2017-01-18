В четверг ожидается метель, на дорогах возможна гололедица

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Предстоящей ночью облачность увеличится. К утру на островах пойдет снег и осадки распространятся на восток, метели. Ветер южный, юго-восточный 8-13, порывами до 25 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -4...-9, на островах и побережье местами -2°C.

Днем - облачно. Во многих местах пройдет снег и метель, на островах также мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица, будьте внимательны! Ветер южный, юго-восточный 7-12, порывы до 18, на побережье до 23 м/с, немного солабеет к вечеру. Температура воздуха 0...-5, на островах до +2°C.