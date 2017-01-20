В субботу мокрый снег с дождем, +1...-3

Журналист и преподаватель журналистики Прийт Пуллеритс считает, что все больше появление контент-маркетинга в СМИ вводит потребителей в заблуждение, поскольку они не могут понять, какая новость является объективной, а какая заказной и кем-то проплаченной. В итоге, такая пестрота не обогащает, а наоборот, обедняет общую картину, считает преподаватель.