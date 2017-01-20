В субботу мокрый снег с дождем, +1...-3
Ветер стих, на завтра синоптики обещают мокрый снег и дождь, передает "Актуальная камера".
Предстоящей ночью будет облачно. местами пройдет мокрый снег. Ветер в основном южный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-4°C.
Днем - облачно с прояснениями. В первой половине дня во многих местах выпадет немного мокрого снега, на побережье и островах пройдет дождь, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер переменный до 7 м/с. Температура воздуха +1..-3°C.
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