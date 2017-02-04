В воскресенье в Эстонии будет сыро и ветрено
По спрогнозам синоптиков, предстоящей ночью будет облачно, передает "Актуальная камера".
Местами пройдут дожди и мокрый снег. Опустится туман. Дороги местами могут обледенеть, будьте внимательны! Ветер южный, юго-западный 2-8 м/с, к утру начнет усиливаться. Температура воздуха -2..+2°C.
Днем облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье и островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+2°C.
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