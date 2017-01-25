В четверг тепло, но ветрено, +1..+4

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В четверг в Эстонии температура будет удерживаться выше нуля, но ожидается сильный ветер.

Ночью преимущественно облачная погода. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь, возможен туман. Тем не менее, на юго-востоке Эстонии сохранится опасность гололеда. Ветер юго-западный и западный 5-11 м/с, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -1 до +4 градусов.

Днем облачно с прояснениями. Кое-где пойдет небольшой дождь, на юго-востоке возможен мокрый снег, местами — туман. Ветер юго-западный и западный 6-12 м/с, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня на северном побережье скорость ветра усилится до 20 м/с. Температура воздуха от +1 до +4.