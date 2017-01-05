В пятницу облачно, возможен дождь, +1..+6

Вид на Таллинн с башни Домского собора. Фото: Сийм Лыви/ERR

Ночью будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Кое-где возможен туман. Ветер западный, юго-западный 5-11 м/с, на островах 15 м/с. Температура воздуха – от 0 до +4°C.

Днем сохранится облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывами до 18 м/с. Температура воздуха – от +1 до +6°C.