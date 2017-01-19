В пятницу местами осадки, -1..+3

Местами возможны осадки. Фото: Scanpix/Postimees

Ветер в ближайшие сутки немного поутихнет, пойдет мокрый снег, к вечеру пятницы начнет холодать.

Предстоящей ночью будет облачно. Во многих местах пройдет снег, мокрый снег, на островах также и дождь. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, на побережье и островах порывы 15 м/с. Температура воздуха в начале ночи -1..-6, на островах и западном побережье 0..+3°C, к утру повысится.

Днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег и дождь. Поздно вечером к островам и югу Эстонии подойдет новая зона осадков. Ветер юго-западный 4-10 м/с, на островах и побережье порывы 14 м/с, вечером ослабеет и сменится юго-восточным. Температура воздуха -1..+3°C, вечером понизится.