В воскресенье воздух в Эстонии прогреется до 4 градусов

Завтра возможен дождь и мокрый снег. Фото: Press Association Images/Scanpix

Ложбина низкого давления смещается с Финляндии на юго-восток.

В ночь на понедельник в Эстонии облачно с прояснениями. Местами возможен снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывы 15, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 0..-6°C, к утру повысится.

Днем небольшая или переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 0..+4°C.