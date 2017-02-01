В четверг oблачно с прояснениями, -2...+4
В предстоящие сутки ложбина низкого давления с теплым атмосферным фронтом будет перемещаться С балтийского моря через Эстонию, передает "Актуальная камера"
Ночью oблачность увеличится. В Западной Эстонии пойдет снег и мокрый снег, на островах - дождь. Кое-где туман и гололед. Южный, юго-западный ветер 5-11, на островах и побережье порывами 17 м/с. Температура воздуха в начале ночи -7..+3.
Днем oблачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег и мокрый снег, на западе - дождь, туман и гололед. Юго-западный, западный ветер 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха -2..+4
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